El FMI hará un informe "autocrítico" sobre el préstamo otorgado al gobierno de Macri

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, confirmó hoy que el directorio del organismo analizará el préstamo otorgado a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, para "sacar lecciones, de modo que podamos incorporarlas y trabajar aún mejor para servir a nuestros miembros en el futuro. Queremos que sea transparente y autocrítico".



Rice, en la tradicional conferencia de prensa que suele brindar en Washington cada jueves de por medio, ratificó que el FMI recibió una carta de parte de un grupo de senadores argentinos del Frente de Todos dirigidas al titular de la Oficina de Evaluación Independiente, Charles Collins, para pedir por la revisión del crédito del Fondo otorgado a la Argentina en el 2018.



Dicho crédito fue suspendido tras las PASO de 2019, dejando a la Argentina con una deuda de 45.000 millones de dólares cuya totalidad debe pagarse dentro de los próximos tres años, si no se alcanza un acuerdo para preprogramar los vencimientos.



"La Unidad independiente, como su nombre lo indica, no rinde cuantas a nadie", expresó Rice, manifestando que cualquier interés por la prensa respecto del tema deberá canalizarse a través de dicha oficina y no a través del FMI.



No obstante, Rice aclaró que el directorio del Fondo analizará el caso argentino en breve, tras la culminación de la elaboración de un informe por parte del staff del organismo.



Se trata de "una evaluación ex post del programa 2018, por parte del personal de FMI, que ha venido trabajando en cuanto una evaluación que examinara el programa de 2018, como lo hacemos en todos programas otorgados bajo los criterios de acceso excepcional, y no solo el caso argentino", aclaró Rice.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Guzmán junto a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.



"Se analiza el contexto y el desempeño del programa; la idea general consiste en obtener lecciones para que podamos incorporarlas y mejorar en el futuro siendo críticos y transparentes a la vez , que es uno de los puntos fuertes del FMI", consideró Rice.



Y concluyó: "No tengo fecha específica (de cuándo sucederá), pero sí será discutido en el directorio y analizado como todos los programas de acceso excepcional".

Por otra parte, Rice afirmó que espera la visita del ministro de Economía Martín Guzmán para mediados de marzo, aunque no confirmó fechas precisas para una reunión entre el funcionario y las autoridades del organismo.

Además, señaló que las negociaciones con los funcionarios argentinos continúan: “Las discusiones continúan. Los objetivos se mantienen y los compartimos con las autoridades (del país). Construir un programa para superar los desafíos de la pandemia, estabilidad, crecimiento, proteger a los más vulnerables y sentar las bases hacia adelante para un crecimiento que sea sostenible en el tiempo y liderado por el sector privado”. (Télam, Infobae y La Nueva.).