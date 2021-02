La decisión final de Rafael Santos Borré ante la oferta formal de Palmeiras

Mientras River se prepara para visitar a Platense el próximo domingo, a las 17.10 en Vicente López, la noticia del día pasa por el futuro de Rafael Santos Borré.

Se habló mucho en la última semana del delantero colombiano, luego de sus declaraciones tras el triunfo ante Rosario Central en el Estadio Monumental.

"Está avanzada mi continuidad. El club hizo un esfuerzo grande para que muchos lleguen. Creo que vamos a llegar a un acuerdo... No hay un mejor lugar para mí que no sea River. Acá soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado", dijo.

Más allá de esto, Rafael Santos Borré se irá de River: ¿A dónde? A Palmeiras de Brasil, último campeón de la Copa Libertadores de América.

Lo cierto es que el delantero queda libre en junio y hoy se reunió con los agentes del "Verdao", que le hicieron una oferta formal: ganaría 12 veces más que en el club de Núñez.

¿Cuándo se irá el goleador? Eso es lo que resta definir. Rafael Santos Borré quiere aceptar la oferta de Palmeiras e irse al elenco de Brasil.

De esta manera, podría irse ahora mismo y dejarle 4 millones de dólares a River. En caso de irse en junio, podría no dejar dinero en la institución.

El jugador quiere dejarle plata a River. Además, según detalló gente allegada al conjunto de Núñez, Borré ya habló con Marcelo Gallardo para comunicarle sus intenciones de irse.

Las próximas horas serán claves.