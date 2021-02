Un ex campeón con River vuelve del retiro para jugar en el Federal A

De campeón de América al retiro. Y del retiro a la vuelta al fútbol para pelearla en el ascenso argentino. A sus 38 años, Julio Chiarini, quien a finales de 2018 había colgado los guantes, regresará a la actividad para defender los colores de Sol de Mayo de Viedma en el torneo Federal A.

El experimentado arquero, que supo ser uno de los primeros refuerzos del Millonario de Marcelo Gallardo, le puso un punto a su carrera hace ya más de una temporada con la camiseta de Instituto.

Lejos de quedarse en casa para realizar el duelo del adiós futbolístico, Chiarini incursionó en la venta de muebles. “El emprendimiento se dio porque me hice amigo de un local al que yo le compraba, me metieron en la sociedad y hoy me dedico a esto", había contado en agosto de 2020.

Más allá del negocio y los objetivos personales, el propio N°1 reconoció que “me apuré en retirarme, estaba mal de la cabeza” y es por eso que, en este arranque de año, tomó la decisión de volver a calzarse el buzo y sumarse al conjunto de Rio Negro.

De esta forma, sumará un nuevo escudo más a su nutrida trayectoria de ascenso, en la que se destacan Cambaceres, Huracán de Comodoro Rivadavia, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Luján de Cuyo, Juventud Unida de San Luis, Alumni de Villa María, Sarmiento de Junín y Tigre.