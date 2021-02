Un gran proyecto en Cabrera, millonaria condena al Conicet y la grieta celeste

--Buen día, Juan. Parece que con todos los refuerzos que llevaron este año e imposible que el campeonato se les escape, ¿no?

--Algún día teníamos que sumar algún jugador. Igual cuando no trajimos a nadie, mal no nos fue.

--Y bueno, aunque les suelen decir los Millonarios, tenían que cuidar los números, pero vayamos derecho a nuestros temas habituales. ¿No estarás en algún listado de vacunados VIP no?

--Sabes que no, pero realmente es indignante lo que ha pasado.Muchos dirigentes de nuestro país, por no decir todos, deberían leer el ljbro "Los Líderes Comen al Final", de Simon Sinek.

--¿De qué trata?

--El autor utiliza muchos ejemplos de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, donde, a la hora de comer, primero se alimenta a los jóvenes y al final a los líderes. El liderazgo implica la conciencia y voluntad suficientes para relegar las necesidades propias ante las ajenas. ¿No le vendría bien a más de uno?

--Lo anoto, pero no te vayas por las ramas y mas vale que hayas traído algunas novedades importantes.

--Qué mal acostumbrado estás. Siempre pidiendo, pero algo tengo. El título es: La millonaria condena que alcanza al CONICET.

--Me parece bien que empecemos por cuestiones judiciales.

--Exacto. Te voy a contar la historia de una demanda millonaria, cuyo trámite lleva nada menos que 23 años y parece haber llegado a un punto culminante, con afectación del Estado.

--Interesante. Te escucho.

--Se trata del reclamo de una mujer, por la muerte de su pareja cuando pintaba una planta transformadora de energía en el CRIBABB, en las instalaciones del CONICET que están en La Carrindanga.

--Vos sabés que tengo algún vago recuerdo del caso, pero fue hace muuuucho tiempo.

--Así es. El 26 de diciembre de 1997, para ser exactos.

--¿Y qué novedades hay?

--Que la Corte de Nación, en los últimos días, rechazó una queja de una de las partes demandadas y parece que la condena, a pagarle a la viuda 3.300.052 pesos -más intereses que llevarían el monto largamente a más del doble- está prácticamente confirmada.

--No te voy a pedir el nombre de la mujer, por razones de seguridad, pero sí quiénes son los que deben pagar.

--Mirá, la demanda alcanzó al CRIBABB, al CONICET y también al consorcio de empresas FNH S.A. (ex F.Natino e Hijos, Polledo e Indeco), que actuaron como contratistas y subcontratistas.

--¿Cómo fue el hecho?

--Fue una muerte evitable, de un hombre de 39 años que pintaba la cámara transformadora del edificio del CRIBABB, una construcción subterránea de casi 7x3 metros de superficie, con zonas de tensión de hasta 13.200 kilowatts. La víctima no tenía antigüedad ni experiencia en el rubro de ámbitos energizados (solo hacía changas) y estaba sola, sin supervisión ni ropa ni equipos adecuados.

--Tremendo. ¿Qué otro tema tenés?

--Uno que si no se actúa pronto puede tener consecuencias muy graves...

---No será para tanto, pero te sigo...

--Sí que lo es. El viernes mi amigo Claudio y Mónica empezaron a mostrar la peligrosa situación en que se encuentra la estación ferroviaria Bahía Blanca– Noroeste.

--¿Qué pasó?

--Los problemas se originaron no sólo por la gran cantidad de pastos secos, sino porque dos ocupantes de unos vagones abandonados en el lugar acopian material altamente inflamable en la galería de la plataforma y, de ocurrir un incendio, nada se salvaría.

--Claro, porque el edificio centenario es de chapa y madera...

--¿Centenario? Es una reliquia. Este año va a cumplir 130 años y el ultimo tren corrió el 30 de abril de 1993. Esperemos que su final no sea el mismo que el de otros inmuebles ferroviarios, por ejemplo, el de los grandes talleres que se levantaban ahí cerca.

--O el de la estación de Ingeniero White, que fue devorada por un incendio.

--Exacto, y fijate que en diciembre se van a cumplir 30 años desde que la querida estación whitense quedó resumida a cenizas. El fuego se desató, de manera sospechosa, en varias partes del edificio. Hoy, a manera de consuelo, si querés ver la estación whitense tenés que conformarte con una excelente maqueta que hizo el “Pupi” Micucci y que está en Ferrowhite.

--Che, donde me dijeron que la grieta se ha hecho enorme es en un tradicional club de la ciudad.

--Ni idea...

--Me refiero a El Nacional, donde parece que las aguas están más que divididas entre quienes quieren vender el histórico “Cajón” de calles Chiclana y Drago y la “resistencia” con varios veteranos jugadores a la cabeza.

--¿Es para tanto?

--Me dicen que sí, incluso que se habría realizado una asamblea donde se aprobó la decisión y ahora hay quienes están buscando impugnarla por todos los medios posibles.

--Esa cancha cobija una parte importante del básquet local...

--No tengas dudas, te tiro algunos nombres y apodos para que empieces a hacer la cuenta: Cortondo, Raúl López, el Leche, el Oso, el Bocha, Chaplin, el Mofle, Susbielles...

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--¿Alguno de estos encabezan la oposición a la venta?

--Dos. Raúl López y el “Leche” Merlini.

--Y del otro lado deben estar muchos de los que pretenden concentrar todo en el predio de calle 14 de Julio, un amplísimo sector adquirido por los celestes en 1969.

--Sí, me da la sensación que el club fue cambiando y terminó dividido entre los veteranos encariñados con la sede de calles Chiclana y Drago, los que opinan que los sentimientos no se venden, y quienes, de la mano de otros deportes, también hicieron grande al club pero en la avenida 14 de Julio.

--Indudablemente ambas posturas y ambos lugares tienen valor.

--Por supuesto, y no es nuestra función juzgar a nadie, solo plantear lo que está pasando.

--Hablando de lo que pasa. Todavía no me tiraste ninguna novedad comercial aún. Podrías ponerte las pilas...

--Me imagino que estos días habrás salido a caminar un poco, sobre todo aprovechando el feriado largo...

--Sí, algo hice, tanto en Monte como acá, pero no sé a qué viene porque realmente no te crucé, fue tal el mar de gente caminando en todas partes que si pasaste cerca no te vi.

--No te lo digo por eso, sino porque si tomaste tu ruta habitual seguramente viste en avenida Cabrera una gran estructura metálica que se está levantando frente a la Escuela de Agricultura y Ganadería.

--¿Atrás del vivero de Susana? Sí, la vi.

--Bueno, como te había comentado, ese vivero cambió de dueño, pero me quiero referir a la gran estructura de invernaderos que la exlegisladora Julieta Centeno está levantando atrás.

--Vi que marcha muy bien. ¿Qué datos tenés?

--Que contará con una superficie cubierta de casi 2.500 metros cuadrados y comenzará a producir vegetales de hoja en 45 o 60 días. Realmente se trata de una muy buena idea, no sólo porque este es un caso de alguien que pasa de la política a la actividad privada, algo que no abunda, sino que gira en torno a la producción sustentable de alimentos de excelente calidad.

--No la tenía a la exsenadora con esto.

--Acordate que es bioquímica y hace varios años que comenzó a capacitarse sobre el tema en el exterior. Empezó con el proyecto hace más de un año pero la pandemia alargó los tiempos.

--¿Por qué dijiste que serán alimentos de alta calidad?

--En primer lugar, hay que destacar que se producirán acá porque la mayoría de las hortalizas viene de afuera y carece de trazabilidad, no está monitoreada, no se sabe quién la produce o bajo qué condiciones.

--Me dijeron que es un método mucho más amigable con el medio ambiente que la agricultura tradicional.

--Sí, por ejemplo, consume solo un 10 por ciento de agua que los cultivos tradicionales y acá se usará además agua de lluvia. Por otro lado, no es necesario usar herbicidas porque no se hace en contacto con el suelo ni se lo agota. Pero esto no es todo.

--¿Por?

--Porque a este predio se sumará el sector donde empezó el proyecto, me refiero a un predio del macrocentro, en calle Castelli al 1000. Es decir, produce en plena ciudad y constituye lo que se llama agricultura urbana.

--¿Qué cultivan?

--Más de 10 variedades de plantas de lechuga, rúcula, achicoria, berro, acelga, espinaca, aromáticas, albahaca, khale, etc.

--Che, mientras pedimos otra ronda de café, contame algo del tema del agua.

--En mi caso vamos de mal en peor. Llevamos varios días sin agua o con apenas un hilo, realmente es indignante, y para qué te voy a hablar de los descuentos, son una risa.

--¿Pensás que las cosas se van encausando?

--No, realmente si hubiese una emergencia concreta, las grandes obras tendrían que empezar como sea ahora, si tienen que ponerse a realizar los planos de las obras, cosa que debió haberse hecho años atrás, deben poner un grupo de profesionales a trabajar las 24 horas para que las cosas se hagan.

--Dicen que el próximo verano estaremos igual...

--Con suerte solo un verano más. Realmente no se entiende, si tienen tanta empatía con los usuarios, cómo no activan los trabajos.

--Te noto caliente.

--Solamente quien tiene agua todos los días puede tener una opinión moderada, y sobre todo si no tiene enfermos en la familia o chicos que necesiten de algo tan vital como el agua.

--¿Por suerte parece el tema de las vacunas queriendo?

--Ponele. Pero en ese caso los problemas se repiten en todo el mundo. Por suerte, con la llegada de 600 dosis, comenzó vacunación masiva.

--¿Masiva?

--Sí, no es porque sean muchos los vacunados, sino porque se aplican dosis a la población en general. Hasta el momento solo se habían vacunado miembros de los equipos hospitalarios y un conjunto de afiliados al PAMI, tanto en geriátricos como en residencias para personas con discapacidad.

--Bueno, esperemos que esto mejore y vayamos levantando campamento. ¿Hoy prendés el fueguito otra vez?

--Siempre, aunque sea para cocinar una salchicha el ritual sigue vivo. Nos vemos en una semana, y dejá que hoy pago la cuenta.

--Me parece bien, no vendría mal que hagas llover…