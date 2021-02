Golf: en Pago Chico todos jugarán para “ganarle a Tati”

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

“¡Hola, Raúl! ¿Cómo estás tanto tiempo?”

Miguel Ángel Carballo se reencuentra así con el cariño y la admiración de viejos conocidos, mientras hace su primera recorrida por los links del Club de Campo Golf Pago Chico .

“¿Me puedo sacar una foto con vos, Tati? El sábado vengo a jugar, eh”, le comenta otro aficionado que se encuentra de paso por la cancha.

Es que a lo largo del día de hoy, el golfista bahiense será la gran atracción en Pago Chico cuando se dispute el desafío “Yo le gané a Tati Carballo”.

Jugarán Damas y Caballeros (grilla completa con 120 inscriptos), bajo la modalidad 18 hoyos medal play y con salidas simultáneas.

“Siempre es bueno llegar a mi casa, creo que Pago Chico es una de las segundas casas que he tenido cuando estaba en Bahía. Yo practicaba de martes a domingo, estábamos todo el día en el Club de Golf, y los lunes -que era nuestro día libre- nos veníamos a Pago Chico o nos íbamos a jugar Sierra. Estábamos toda la semana metidos en el golf, eso demuestra lo lindo que es este deporte y porque uno llegó a motivarse para poder salir a jugar y representar al país a todas partes”, le contó Tati a La Nueva.

Carballo jugó durante años el PGA Tour (el mejor circuito mundial) y el Web.com Tour y durante el último tiempo se instaló en Asia para descubrir nuevas culturas y disputar los torneos de aquella región.

“Esto ya es mi trabajo, pero también lo disfruto. Es muy lindo venir a jugar este desafío a Pago Chico, que al fin se pudo dar después de tanto tiempo, ya que lo veníamos hablando hace cuatro o cinco años, pero con el tema de mi calendario nunca se daba como para tener un fin de semana tranquilo para poder venir y jugar”, señaló Tati, ganador del Olimpia de Plata en 2011.

“Siempre es lindo llegar y ver a los amigos después de tanto tiempo -agregó-. De eso se trata también este torneo: reencontrarse con amigos, hacer un buen desafío, jugar al golf, entrenarse y recordar los momentos lindos que hemos pasado con muchos conocidos”, reconoció Carballo, quien fue el mejor argentino (7°) en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Tati comenzará en la segunda salida e intentará ser el mejor del día, quien logré vencerlo se llevará un diploma de reconocimiento. Además de disfrutar y ver de cerca las cualidades de Miguel.

“Es una linda experiencia, siempre es lindo venir y jugar. Y venir a hacerlo acá, con tantos amigos, va a estar bueno. Todos tienen ganas de venir, jugar bien y ganarme. Voy a tratar de venir y hacer lo mejor para que no me ganen. Mi meta siempre es ganarle al campo y hacer lo menos golpes posibles”, avisó.

Carballo llegó a Pago Chico en la noche del miércoles, se instaló a disfrutar del campo desde bien temprano y hasta recorrió la escuelita de menores del Club. Además, aprovechó para disfrutar de un encuentro entre los amigos de Bahía para sentirse definitivamente como en casa.

“La cancha está muy linda, hacía un montón que no venía a Pago Chico y cada vez que vengo me impresiona como van creciendo los árboles. Yo venía cuando los árboles eran chiquitos, ahora ya está marcado el fairway (sic), la cancha tiene buen pasto...los greens es lo que más me impresiona. Eso es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que están haciendo todos los empleados y socios del club para mantener un campo a este nivel”, reconoció.

Tras el desafío y un día lleno de golf, los presentes en Pago Chico podrán disfrutar, ahora de afuera, toda la experiencia y amabilidad de Tati.

“Me gusta compartir todo lo que yo viví. Yo toda mi vida trabajé para mejorar mi golf, y lo sigo haciendo. Todo el tiempo estoy practicando, hago pretemporada física, pretemporada golfística para poder ir mejorando y para poder llegar bien a fin de año y poder estar todo el tiempo en contacto con el golf”, señaló.

Luego de unos días cerca de sus raíces, Carballo empezará a hacer las valijas para emprender el retorno a Asia, donde lo esperan los torneos correspondientes al Asian Tour, Old Thailand Tour y el Tour Japonés.

“La motivación la sigo encontrando en el golf. Este deporte tiene eso especial, que te lleva a estar pensando todo el día en cómo mejorar. El golf es un desafío constante contra vos mismo, el poder controlar la pelota, de poder hacerla volar, controlarla y manejarla, que es lo más difícil”, cerró Tati.

¿Alguno podrá ganarle?