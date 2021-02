Cornejo: "Cuesta creer" que Fernández y Vizzotti "no sepan que había un vacunatorio VIP"

El titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, subrayó hoy "cuesta creer" que el presidente Alberto Fernández y la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, "no sepan que había un vacunatorio VIP" y lamentó que "el daño a la credibilidad del plan de vacunación ya está hecho y difícilmente lo remonte" el Gobierno.

"Me cuesta creer que Vizzotti no sepa que había un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud y también me cuesta creer que su íntimo amigo, el diputado Valdés, se haya ido a vacunar", sostuvo el diputado nacional.

En declaraciones radiales, el referente opositor consideró que el jefe de Estado "no solamente debería hablar", sino también brindar información sobre la identidad de todos los vacunados contra el coronavirus.

"El daño a la credibilidad del plan de vacunación ya está hecho y difícilmente lo remonte. Generaría alguna empatía informar específicamente el inventario de vacunas disponibles y el registro completo de todos los que se han vacunado, en el vacunatorio VIP y también en el registro público que debería existir como en cualquier vacunación", señaló el ex gobernador de Mendoza.

Para el referente radical, el escándalo que le costó el puesto a Ginés González García "es un retroceso en materia de credibilidad de las instituciones, de las reglas y procedimientos a los que todos tienen que ajustarse".

En ese sentido, advirtió sobre la escasez de vacunas a nivel mundial y se quejó de que "en el medio de eso, resulta que hay gente que con un llamado de teléfono al ministro de Salud accede a la vacuna".

Asimismo, Cornejo afirmó que "es muy probable" que haya más gente que accedió a la vacuna de manera irregular: "El estrépito de ayer (viernes) y la confesión de (el periodista Horacio) Verbitsky nos llama a sospechar".

Finalmente, el diputado nacional consideró que "el Frente de Todos está atado con alambre: es una unión para conquistar el poder, sostenerlo y mantenerlo". (NA)