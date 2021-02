Los países europeos ponen reparos a la hora de vacunar a los mayores de 65 años

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Polonia tomó distancia hoy del resto de la Unión Europea (UE) y se negó a aplicar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65 años, una medida a la que Francia podría copiar, luego de anunciar que su máxima autoridad sanitaria brindará sus propias recomendaciones.



Polonia no administrará la vacuna AstraZeneca a las personas mayores en el país, anunció Michal Dworczyk, quien está a cargo de la campaña de vacunación en el país y aclaró que solo se inoculará a las personas de entre 18 y 60 años por recomendación del consejo médico del país.



La decisión se produjo luego de que expertos médicos alemanes y austriacos recomendaran la semana pasada que no debería usarse en personas de 65 años o más, citando la falta de datos, informó el diario británico The Guardian, aunque señalaron que no debe confundirse la ausencia de evidencia con evidencia negativa.



Pese a estas apreciaciones, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, en inglés) autorizó el uso de la vacuna para todos los adultos en los 27 estados miembros de la UE, aunque reconoció que aún no había suficientes resultados para que las personas mayores de 55 años determinaran cuán bien funcionaría la vacuna, lo que significa que Polonia estaría por romper con esa decisión.



No obstante, Francia también se desmarcó de la EMA y si bien la máxima autoridad sanitaria autorizó hoy el uso de la vacuna de AstraZeneca, recomendó limitar su administración a mayores de 65 años.



"Faltan datos para pacientes mayores de 65 años, estos datos llegarán en las próximas semanas; mientras tanto, recomendamos su uso en pacientes menores de 65 años", dijo el presidente de la Alta Autoridad de Salud de Francia, Dominique Le Guludec, durante una teleconferencia de prensa.



El presidente Emmanuel Macron dijo la semana pasada que la vacuna era "cuasi ineficaz" para las personas mayores de 65 años, una interpretación a la que llegó luego de leer un informe en el que se demostró que en ensayos clínicos tiene una efectividad del 62% en la prevención de la Covid-19.



De hecho, hoy la Universidad de Oxford publicó en su sitio web que “un estudio muestra que la vacuna ofrece una protección del 76% hasta 12 semanas después de una dosis única, con más datos que respaldan un intervalo de dosificación de cuatro a 12 semanas”.



Las conclusiones de los investigadores de Oxford se encuentran actualmente en la instancia de preimpresión en la prestigiosa revista de ciencia The Lancet y abordan un análisis de más datos de los ensayos en curso de la vacuna.



Los análisis revelan una eficacia de dosis estándar única desde el día 22 hasta el día 90 después de la vacunación del 76%, con una protección que no cae en este período, mientras que “la eficacia de la vacuna de dos dosis estándar es del 82,4% con el intervalo de 3 meses que se utiliza en el Reino Unido.”



“Datos realmente alentadores de un nuevo estudio de hoy muestran que la vacuna Oxford/AZ brinda una protección significativa contra el virus”, afirmó el primer ministro británico, Boris Johnson tras la publicación de la Universidad de Oxford.



Las autoridades del Reino Unido, que ya vacunaron a muchas personas mayores, defendieron la semana pasada la eficacia de la vacuna y dijeron que había evidencia de una fuerte respuesta inmune entre los mayores de 65 años.



La agencia de medicamentos de Italia aprobó el sábado la vacuna para todos los adultos, aunque recomendó alternativas para las personas mayores de 55 años y -al igual que Alemania- dar prioridad a otras vacunas.



Los desarrolladores AstraZeneca y la Universidad de Oxford fueron transparentes al revelar que menos del 10% de los que probaron la vacuna tenían 65 años o más.



Solo 450 participantes tenían más de 70 años. Esto se compara con más del 40% de los participantes en los ensayos de vacunas de Pfizer-BioNTech que tenían más de 55 años.



El especialista en enfermedades Eric Caumes señaló ayer que varios países, incluido Francia, estaban vacunando a personas mayores de 80 años con la vacuna Pfizer / BioNTech.



"No sabemos su eficacia en este grupo de edad", dijo al canal de televisión francés BFMTV.