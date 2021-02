Lo que nos dejo Nintendo Direct

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Si hay algo que caracteriza a los Nintendo Direct es que no deja exento a nadie. Con retornos esperados de grandes franquicias de la empresa y con un evento plagado de trailers y gameplays, Nintendo Direct corto la semana al medio al igual que las dos nuevas incorporaciones de Super Smash Bros, traídas directamente de Xenoblade Chronicles 2

Zelda Breath Of The Wild 2 era algo que tenia muy emocionados a los fanáticos que intentaron predecir el evento. Si bien el juego sigue en desarrollo y pidieron disculpas por ello, nos presentaron The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, una mas que aceptable adaptación del juego de Wii. Con una incorporación de Joycons nuevos inspirados en el juego, el trailer dejo al publico mas que satisfechos mientras esperan BotW II

Mario Golf Super Rush es la gran nueva incorporación al catálogo del fontanero rojo en Switch. Con un modo historia que nos va a permitir desarrollar nuestro MII como si de un RPG se tratase, el juego nos invita a usar los joycons como palos de golf y realizar nuestros disparos de manera más realista.

Y finalizamos este resumen con el que para quien les escribe, es un anuncio que si se hubiese realizado a tiempo, hubiera salvado al juego de caer en el olvido tan rapido. Estamos hablando de la llegada de Fall Guys: Ultimate Knockout a Nintendo Switch.

Bonus Track: Legend Of Mana

Legend Of Mana es un juego que forjo una parte muy importante de la industria hace más de dos décadas, siendo uno de los grandes RPG de la historia. Dentro de los elementos que hoy en dia lo destacan del resto, podemos diferenciar el uso de artefactos que nos permiten moldear el mundo a nuestro antojo. Desde el 24 de Junio podremos revivir esta historia en HD y sentirnos jóvenes nuevamente.