Caso Facundo: un nuevo allanamiento en Origone "sirve para estar más cerca de la verdad"

Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, habló esta mañana por LU2 sobre la autorización de un nuevo allanamiento al destacamento policial de Teniente Origone.

"Son decisiones que nos parecen muy acertadas para el esclarecimiento de la causa. Es un paso procesal enorme que sirve para estar mucho más cerca de la verdad real y objetiva", aseguró el letrado en el programa radial Panorama.

Y añadió: "Que se habilite un nuevo allanamiento y secuestro de teléfonos nos brinda nuevas herramientas para seguir avanzando en el objetivo de probar que hubo una desaparición forzada".

Según indicó el abogado, en el primer y único allanamiento que hubo en Origone, que "nosotros lo pedimos tres veces más, no se usó luminol para buscar pruebas y material biométrico que pudiera corresponder con Facundo en lugares donde se encontraron elementos personales".

El letrado también señaló que esta nueva medida "desata otros dos sucesos que tienen que ver con el pedido de recusación de la jueza [María Gabriela Marrón] por parte de los titulares de la acción pública por temor de parcialidad, y el apartamiento del fiscal Santiago Ulpiano Martínez".

Peretto indicó que "por el paso del tiempo se degrada o se disminuye la prueba que pueda existir, y en esto recalco la responsabilidad de la jueza y el fiscal Ulpiano Martínez que de alguna manera obstaculizaron el acceso a pruebas que pedimos en octubre. No obstante, en la causa de Facundo hay una enorme cantidad de pruebas; en los celulares, algunas se perdieron y otras quedaron guardadas en aplicaciones".

Durante la entrevista radial, el abogado también resaltó que "el informe de antropología forense dice que Facundo murió de manera violenta por asfixia por sumersión y de lo que quedó del cuerpo no se puede evidenciar la participación de terceros, ahora esto no quiere decir que se ahogó solo. En ese lugar, lo dicen todos los baquianos, no mueren empantanadas las personas. ¿Por qué Facundo elegiría caminar por allí y no por las vías?".

Vale recordar que los restos de Facundo fueron encontrados en agosto del año pasado en el estuario bahiense y, según las conclusiones de la autopsia llevada adelante por un equipo interdisciplinario, el deceso se habría registrado en ese lugar del hallazgo, sin intervención de terceros.