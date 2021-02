Prometen licitar una gran obra pendiente, cerró un restaurante top y un boliche se transforma

--Hola, Juan. ¿Cómo te preparás para el inicio de un nuevo campeonato? ¿Nos sacan el Tri ustedes que hace tiempo no ganan uno?

--Te recomendaría que no hables de Tri si no querés volver a tener pesadillas.

--Te lo digo hace años, si vos recuperaste el sueño después de 2011 cómo no lo voy a recuperar yo... Pero mejor vayamos a lo nuestro y empezá con alguna novedad de esas que vos solés tener cada semana.

--No te conformás con nada. Ni siquiera te calma la ansiedad admitir que todo está parado y que la cosa seguirá así un buen tiempo más...

--Ya lo sé, pero vos siempre lográs rascar algo del fondo de la olla, dale, seguro que algo tenés.

--Tengo algo que si se concreta será muy bueno para Bahía, pero al ser este un año electoral, disculpame si desconfío de las promesas.

--Por lo menos tenemos promesas y proyectos para ver si se concretan o no: la gran mayoría de las ciudades no tienen siquiera esa posibilidad. Mirá el vaso medio lleno y contame qué novedad de peso tenés.

--Tenés razón. La buena nueva es que la Provincia asumió el compromiso de hacer la otra mano del Camino de Circunvalación, entre calle Córdoba (La Carrindanga) y avenida Cabrera.

--¿Con puente incluido?

--Exactamente, con el otro doble carril y su respectivo puente, junto al actual. Son 1.700 metros de autovía pero su mayor complejidad está dada por la necesidad de construir otro puente de grandes dimensiones.

--¿Quién hizo el anuncio?

--No fue un anuncio, pero se lo dijo al intendente Gay el jefe de Gabinete del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone.

--¿Qué dijo exactamente?

--Que antes de fin de año, más precisamente el último bimestre, la obra se licita. Para eso están estimando un presupuesto de 220 millones de pesos.

--Si mal no recuerdo esa obra ya estuvo en el presupuesto del año pasado.

--Exacto, pero ahora hay un compromiso concreto. El otro día vino el gerente general de Vialidad Provincia y, tras recorrer el sector, pudo constatar el lío que se genera allí por la cantidad de camiones que pasan y el mal estado del puente.

--Además del abrupto corte de la autovía, que pasa de cuatro carriles a dos.

--Por supuesto. Esta, además obviamente, de las destinadas a mejorar la provisión de agua, es la única gran obra que viene siendo reclamada por la Muni porque, si se termina la de El Cholo–Sesquicentenario, la ciudad tendría una buena circunvalación.

--¿Cómo andas con el tema del agua?

-- Muy mal, la situación sigue siendo un desastre, a tal punto que tuve que volver a recurrir a la perforación para poder darme una ducha.,

--No me dijiste nada de la polémica por el uso del agua del Napostá que hacen la Muni y el Club de Golf. ¿Así que según la Autoridad del Agua (ADA) no tienen permiso?

--Bueno, que se los dé y listo, no me parece un tema de relevancia, al contrario. Habrá que ver qué postura adopta ese organismo en torno a autorizar o no el uso del surgente del canal Maldonado y Alem para una iniciativa privada que apunta a reflotar el proyecto de natatorio municipal en el Parque.

--Me imagino que la ecuación cierra si se puede usar el agua caliente del surgente...

--Exacto. Veremos cómo sigue el tema.

--Che, ¿me parece o mejoró un poco el tema del Covid-19 en Bahía?

--Sí, hay un descenso lento del número de casos, pero un descenso al fin. De a poco se va volviendo a los niveles de diciembre, con entre 40 y 45 casos, y la ocupación en los hospitales está bastante bien.

--Claramente lo que pasó en enero fue producto del desborde de las fiestas.

--Así es, ahora se está tranquilizando pero la segunda ola va a venir, supuestamente a fines de mayo, y el operativo vacunación no arranca. Ojalá para mayo todos los grupos de riesgo puedan estar vacunados, pero hoy nadie lo sabe.

--Y el mes que viene vuelven las clases presenciales...

--Esta semana se empieza a definir, se está trabajando escuela por escuela para ver cuáles están adaptadas y cuáles no. Eso lo está haciendo básicamente el Consejo Escolar con jefatura de Educación. La instrucción que tienen de la provincia, los inspectores de cada rama, es tener la mayor presencialidad posible a partir del 1 de marzo.

--Bueno, ¿pasamos a nuestros habituales temas comerciales? ¿Alguna novedad además de que mañana lunes la mayoría de los comercios no abrirá y el martes la actividad será normal?

--Un par de novedades. La primera tiene que ver con la zona de los boliches, en Fuerte Argentino, adecuada a los tiempos de pandemia. Hasta que la actividad vuelva a la normalidad una histórica disco se reinventa y presenta Angra, una barra al aire libre, con ambientación tropical y una gran cascada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--Contame más.

--Tendrá disc-jockeys, barra de tragos y platos ricos de jueves a domingos.

--Me hablaste de un par. ¿Y la otra?

--La otra no es buena para los amantes del buen comer en un marco de calidez y con una excelente cocina gourmet.

--¿Qué pasó?

--Después de 11 años y tras haberse ganado el título de clásico de la gastronomía local, pese a su buen andar cerró Vicentica, el calificado restó de calle Fuerte Argentino. Fede y su gente, muy agradecido por la respuesta de la gente, comunicó que en el lugar funcionará un nuevo emprendimiento que lleva por nombre el de una ciudad italiana pasada por agua.

--¿Quién estará a cargo?

--Un grupo de jóvenes cocineros que manejan una propuesta similar en un patio de comidas de la avenida Cabrera al fondo y cuyo local, dentro de ese mismo complejo, también tiene nombre de ciudad italiana.

--Buen dato amigo, pero no me dijiste nada de la reunión que tuvieron la Cámara de Comercio y la Corporación sobre el sobre el proyecto de intervención del centro que tiene la Muni, un tema del que hablaste bastante...

--Los comerciantes coinciden en que más allá de cualquier reforma que se encare, un tema esencial es el de disponer de mayor cantidad de lugares para estacionar.

--Obviamente hay otros problemas como el auge de los showrooms, el comercio electrónico, el avance de los comercios de cercanía en los barrios y la falta de dinero, que contribuyen a este derrumbe del comercio en el centro.

--Por supuesto, pero en la reunión se hizo bastante hincapié al estacionamiento. Opinan que si la gente no puede estacionar no irá al centro, por eso piden liberar, al menos, un poco el macrocentro. Mientras tanto, el centro luce muy degradado y está muy lejos de ser el sector convocante de otras épocas.

La promesa de Berni y las fiestas incontrolables

--Te cambio de tema. Sorprendió la visita del ministro de Seguridad el lunes pasado ¿No estaba en la agenda?

--Es cierto. A mí me llegó el rumor recién el domingo a la noche. Si bien Berni dijo después que prácticamente todos los meses recorre las distintas jurisdicciones, me chimentaron que llegó expresamente para bajar línea a los jefes policiales a fin de minimizar posibles impactos de la protesta que para ese día estaba en ciernes.

--¿Qué te enteraste de la visita?

--Que mientras las autoridades de la fuerza daban academia al personal subordinado, en un salón de Alem 836, el ministro desayunaba mate cocido y facturas con Federico Montero, su nexo en Bahía. Me dicen que la charla duró como 40 minutos y que Montero aprovechó para pedir patrulleros “en grande”.

--¿Y?

--Comentan que Berni se comprometió a mandar, porque hay una necesidad evidente en la ciudad. Muchos vehículos están dañados o desgastados por su uso. Tené en cuenta que algunos móviles hacen 300 kilómetros o más por día.

--¿Qué cantidad?

--Nadie quiere arriesgar un número de lo que puede venir, porque fábricas como Toyota y Ford, que hacen los Ethios y las Ranger, vehículos que compra la Policía, están trabajando prácticamente al 30 %. Para ser francos, se necesitarían no menos de 30 patrulleros como para cubrir, en condiciones, la cantidad de cuadrículas en las que está dividida la ciudad.

--¿Qué más?

--Berni también se refirió a la próxima creación de una Superindentencia de Logística de la Policía, algo necesario para una fuerza tan grande. Contará con grúas y camiones mosquito propios para el traslado de vehículos y que no sucedan situaciones lamentables como las que se vieron el otro día en la ruta 2, con un choque en cadena de varios patrulleros. Esa dependencia, según dicen, se encargará de otros recursos para el personal. También dijo que está avanzado el proyecto para crear dos hospitales destinados a la policía bonaerense, como el Churruca de la Federal, y la compra de ambulancias para la fuerza.

--Se ve que empezó un año bien político, me comentaron que no pasó ni cerca de Alsina 65.

--Tal cual. En la Muni, en particular en el área de Seguridad, no están de acuerdo con la conducción política de la fuerza y creen que gran parte de la conflictividad y las protestas de septiembre y la más reciente se deben a eso. “Hoy se retrocedió en las condiciones de trabajo de la Policía. Si son trabajadores esenciales, hay que tratarlos como tal. O al menos escucharlos”, opinó en voz alta un funcionario de buen porte.

--Cambiando de tema, veo que está difícil ponerle un freno a las fiestas clandestinas.

--Sí, van cambiando de lugares públicos o abiertos. El viernes, por primera vez, se hizo en un camino rural.

--Me llamó la atención...

--A las autoridades también. Como empezaron a controlar los túneles de Grünbein, donde te conté el mes pasado que se hicieron fiestas multitudinarias, están buscando alternativas alejadas de la zona urbana. Se comunican por las redes sociales sobre el filo de la hora y arrancan. Es más, me dicen que tienen un vehículo acondicionado con los equipos de música y adonde ven la primera luz de una sirena es el primero en escapar.

--Claro, al ser de improviso se dificulta cualquier control.

--Fijate que, por ejemplo, un bar de la avenida Cabrera promocionaba por las redes, para la tarde/noche del jueves pasado, un encuentro masivo -con 2x1 en bebidas, happy hour y hasta DJ- y al final de la publicación decía “después vemos qué pasa”. Ese “después vemos qué pasa” es, si llega algún control, tomamos otro rumbo.

--¿Y en el caso de Calderón, finalmente, no encontraron a los organizadores?

--No, porque cuando llegaron los inspectores los concurrentes se estaban yendo y la policía estaba abocada más que nada a evitar un colapso en la salida hacia la ruta, con 60 autos de golpe. A esa altura ya no detectaron venta de bebidas, personal de seguridad ni equipos de audio. Para colmo todo se desarrolló en pleno camino rural, es decir que no se usó ningún inmueble como sostén.

--Buen, ya se hizo tarde y debo ir a prender el fuego. ¿Levantamos campamento?

--Dale, lo primero es lo primero, pero antes pagá vos la cuenta.

--Por supuesto. Nos vemos en una semana.