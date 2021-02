Genera preocupación la actividad de un submarino nuclear de los EE.UU. cerca de Malvinas

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El Gobierno argentino expresó este viernes su "grave preocupación" por la presencia de un submarino de origen estadounidense en el Atlántico Sur con apoyo británico.

Según detalló Cancillería, la información surgió de la cuenta oficial de Twitter del Commander Submarine Force Atlantic (COMSUBLANT), por la cual se señala que recientemente habrían operado con apoyo británico en el Atlántico Sur, "demostrando el alcance global de ambas naciones".



"Corresponde recordar que la presencia de naves susceptibles de portar y emplear armamentos nucleares en el Atlántico Sur contradice la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur), que entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Además, subrayó que "no es la primera vez que la Argentina ha marcado, por otra parte la presencia de una base militar británica en las Islas Malvinas, que es asimismo contraria a distintas resoluciones de las Naciones Unidas como la 31/49, que pide a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre soberanía e insta a las partes a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso negociación".



"La utilización de esas fuerzas instaladas ilegalmente para objetivos geoestratégicos globales son una demostración acabada de que los argumentos utilizados por el Reino Unido nada tienen que ver con la relación bilateral con la Argentina", resaltó el Gobierno.



Y agregó: "Nuestro país insta a todos los Estados signatarios del Tratado sobre la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) y sus Protocolos Adicionales a respetar sus disposiciones y abstenerse de realizar todas aquellas actividades que pongan en peligro el estatuto de desnuclearización militar de la región. Argentina lamenta que cuando estamos cumpliendo 50 años del Tratado de No Proliferación Nuclear, las relaciones internacionales se busquen seguir construyendo sobre la base de la extensión de las capacidades militares".



En las últimas horas el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, denunció que un submarino nuclear de Estados Unidos pudo haber ingresado en aguas soberanas de la Argentina y repudió que la embarcación haya realizado tareas junto a aviones británicos con base en las Islas Malvinas.



"La información brindada por el comandante de la Fuerza de Submarinos en el Atlántico de los Estados Unidos (el vicealmirante Daryl Caudle) revela una violación flagrante a la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur aprobada por Resolución 41/11 de la Asamblea General de la ONU", sostuvo el mandatario patagónico.



En un hilo de Twitter, el sureño se refirió a la publicación que hizo la mencionada fuerza norteamericana, que informó el pasado 10 de febrero a través de la misma red social: "Un avión del Reino Unido del Territorio Británico de Ultramar de Falklands Islands colaboró recientemente con el USS Greeneville en aguas abiertas del Atlántico Sur, demostrando el alcance global de las fuerzas de ambas naciones".



"Nuestras fuerzas submarinas dependen de alianzas y asociaciones para disuadir la agresión marítima, defender nuestros intereses nacionales y dominar el dominio submarino", remarcó Caudle sobre el ejercicio militar.