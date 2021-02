Guzmán con los empresarios: "Es una condición necesaria que el salario real crezca"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El ministro de Economía, Martín Guzmán, valoró ante los empresarios que hoy asistieron a la mesa de diálogo en Casa de Gobierno la búsqueda de una política de precios e ingresos para una economía que todavía no resolvió sus problemas de coordinación, y que requiere la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.



El titular del Palacio de Hacienda definió entre los principales ejes a lograr por la gestión económica que los sueldos reales crezcan, establecer políticas de precios y salarios y de la necesidad del trabajo mancomunado entre el sector público y el privado.



"En este proceso de recuperación es una condición necesaria que el salario real crezca", dijo Guzmán y agregó que "las políticas de precios e ingresos hacen falta porque tenemos una economía que todavía no ha resuelto sus problemas de coordinación y que todavía está resolviendo sus inconsistencias macroeconómicas".



El ministro refirió la necesidad de alcanzar "una economía tranquila" en la se puedan "resolver los problemas estructurales" al identificar "una historia de dificultades para definir un rumbo" por la cual "el país no ha encontrado una tendencia firme sobre la cual establecerse".



Guzmán resaltó la necesidad de fortalecer las exportaciones: "Llevamos más de una década de estancamiento en las cantidades exportadas. No experimentamos una transformación de la estructura productiva que nos permita usar el aumento de los precios de los commodities como oportunidad y tener un aumento consistente en el ámbito de las exportaciones", expresó.





"Un país que no genera un aumento en las exportaciones o consigue divisas, y al mismo tiempo emite más pesos, lo que hace es poner presión sobre el tipo de cambio, y eso presiona a los precios. Es condición necesaria salir de esta situación deficitaria con recuperación de la actividad económica", sostuvo.



Guzmán señaló también que "otra condición necesaria es la sostenibilidad de la deuda".



El ministro apuntó que es necesario que que la recuperación de la actividad económica siente condiciones para que no sea efímera y resaltó que "el pilar del programa macroeconómico son las leyes de Presupuesto".



En materia salarial, subrayó que "en este proceso de recuperación de la economía, es una condición necesaria que el salario real crezca".



"No hay posibilidad de que la recuperación se pueda transitar de una forma virtuosa, fuerte, con una demanda agregada creciendo en muchos sectores de la economía si no hay un crecimiento del salario real" dijo.



Además, precisó que "es muy necesario que la coordinación de expectativas vaya en una reducción de la inflación que macroeconómicamente es factible junto a un aumento sostenible y posible del salario real".



"Reducir la inflación es una prioridad porque se traduce en un problema macroeconómico que es retroalimentado por pautas de comportamiento desarrolladas de forma adaptativa en un momento complejo para la toma de decisiones y generación de expectativas" indicó.



En esa línea también señaló que "atacar al problema de la inflación requiere hacerlo con la política macroeconómica, con una gestión del Estado y una coordinación con los distintos sectores de la economía para que las expectativas vayan en la dirección de lo que económicamente es factible".



Además, explicó que tiene que haber un cuadro tarifario que se enmarque dentro de lo que establece la ley de Presupuesto y que esté definido por los precios claves de la economía. (Télam).