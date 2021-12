Más barrios se suman a la recolección diferenciada de residuos

Se incorporaron nuevos barrios al programa de recolección diferenciada de residuos secos.

El servicio se realizará según el siguiente cronograma:

-Miércoles a partir de las 14 hs: PAIHUÉN, SAN CARLOS,LOS CHAÑARES, DON RAMIRO Y Va. BORDEU.

-Jueves a partir de las 14 hs: PALIHUE, ALTOS PALIHUE, PALOS VERDES, ALTOS DE LA BAHÍA, PATAGONIA CHICO.

-Viernes a partir de las 14 hs: MOLINA CAMPOS, PATAGONIA, MILLAMAPU, PARQUE ESPORA.

-Sábados a partir de las 13 hs: ALDEA ROMANA,LAS ACACIAS, PATAGONIA NORTE, LOS HORNEROS.

Se solicita colocar un cartel identificatorio a la bolsa con la palabra ¨SECOS¨ (se puede descargar un sticker en: www.bahia.gob.ar/medioambiente/recolecciondiferenciada) para poder identificarla.

¿Qué va en la bolsa de secos?

-Papel y cartón limpios y secos

-Plásticos de todo tipo (botellas, envoltorios, sachets, contenedores de yogur, untables, envolturas de golosinas, paquetes de fideos, arroz, etc)

-Tetrabrick

-Nylón

-Telgopor

-Metales como latas, desodorantes, etc

-Vidrio (sólo si están debidamente envueltos para que no lastimen a los recolectores)

¿Qué no va en la bolsa?

-Residuos orgánicos

-Servilletas sucias

-Residuos de baño, toallitas, tampones o papel usado

-Residuos electrónicos

-Residuos voluminosos (materiales de grandes tamaños) en el caso de ramas de poda de hasta 1 mtro cuadrado se deberá llamar a la delegación, de lo contrario deberá contratar un contenedor.

-Pilas (recordá que pueden disponerse en cualquier sucursal de la Cooperativa Obrera