Axel habló por primera vez de las denuncias de abuso sexual en su contra

A dos años de recibir una denuncia en su contra por abuso sexual simple y luego de que la fiscalía de Cipoletti, Río Negro, archivara la causa por faltas de pruebas, Axel reapareció públicamente y rompió el silencio. "La verdad siempre sale a la luz", manifestó en la presentación de Solo por hoy, su nuevo single.

"Podría haber salido a defenderme de cosas que se decían absurdas pero era darle identidad a cosas que el tiempo iba a sacar a la luz en algún momento... La paciencia es el don supremo y la ciencia de la paz", agregó en diálogo con Pilar Smith y Santiago Zeyen para Me gusta la tarde (Canal 26). Y se refirió al procedimiento de la Justicia: "Imaginate que después de dos años de esa granada que explotó en mi cara y que repercutió en mi equipo y mi familia la Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí. Si no yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando y hablando con ustedes".

En 2019, el cantautor fue denunciado ante la Justicia de Cipoletti por una mujer que lo acusó de haber abusado de ella sexualmente en 2017 en el marco de la Fiesta del Petróleo que se realizó en Catriel. Sin embargo, tanto los resultados de las pericias que le realizaron a la denunciante como los testimonios de las personas que compartieron los momentos posteriores al supuesto hecho no coincidieron con la denuncia, motivo por el que los investigadores archivaron la causa en diciembre pasado.

Asimismo, el artista oriundo de Rafael Calzada fue blanco de otras acusaciones en las redes sociales. En un contexto social de efervescencia en relación a los derechos de la mujer, algunos usuarias de las redes sociales lo denunciaron por tener un comportamiento inapropiado con sus fanáticas. Incluso la periodista Paula Galloni recordó que "no la pasó bien" durante una entrevista que le hizo a solas en los inicios de su carrera.

También lo señalaron por "incomodar" a Tini Stoessel por la forma en la que la abrazó durante una entrevista. "Yo tenía mucho dolor de cabeza en ese momento. Estábamos esperando el móvil hacia ya 20 minutos, parados. Todos estábamos conectados con el mismo auricular porque lo compartíamos. Y ni me di cuenta, ni siquiera. Fue un momento de la nota que quizás se agrandó de algo mínimo", aclaró la intérprete de Miénteme. Mientras que Axel Patricio Fernando Witteveen -así es el nombre que figura en su DNI- aseguró que tenía la "conciencia tranquila". "Sé quién soy, sé cómo me manejé toda mi vida. Jamás pero jamás le falté el respeto a nadie, al contrario, me manejo con mucha disciplina y con conducta. Y te repito: no solo en mi carrera, en toda mi vida", se defendió. (NA)