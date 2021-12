Las U15 de Pacífico van por la gloria y siguen las finales en el ámbito local

Por Mauro Giovannini

Con la ilusión a cuestas partió anoche el plantel U15 femenino de Pacífico que, desde este mediodía, afrontará el final four de la Liga Provincial.

El verde ganó las semifinales (eliminando a Rivadavia y a Quilmes de Mar del Plata), disputadas en Necochea el mesa pasado, y accedió a la gran definición, a desarrollarse en Chivilcoy.

Allí, abrirá el fin de semana midiéndose con Deportivo San Vicente. Desde las 10 chocarán los otros dos elencos, el local Argentino y su homónimo de Junín.

La actividad seguirá por la tarde y culminará mañana, con la tercera fecha.

Por motivos personales no pudo viajar Bruno Sagripandi, por lo que el equipo estará a cargo de Esteban Richotti.

"Queremos ser lo más competitivos posibles. En función de cada partido, evaluaremos dónde estamos parados respecto a otros lugares de la Provincia. Y sobre todo, iremos a disfrutar porque fue mucho el esfuerzo de las chicas para llegar hasta acá", dijo Richotti minutos antes de viajar.

El plantel verde está compuesto por Camila Hosni, Azul Carli, Sophia Torres, Belén Lezcano, Martina Bussetti, Juana Felsinger, Agustina Prada, Rosario Gomes, Maitena Klimek, Tiziana Giannecchini, Julieta Sánchez, Delfina Alves y Sofía Quehilie.

Cronograma completo:

Hoy

10.00, Argentino (Chivilcoy) vs Argentino (Junín)

12.00, San Vicente vs Pacífico

18.00, Argentino (Junín) vs San Vicente

20.00, Argentino (Chivilcoy) vs Pacífico

Mañana

10.00, Argentino (Junín) vs Pacífico)

12.00, Argentino (Chivilcoy) vs San Vicente

En Bahía siguen las definiciones

Por su parte, continuará hoy la definición en las categorías formativas en el ámbito local.

Esta tarde comenzarán dos finales masculinas: Infantiles (a las 13) y Cadetes (15), ambas en el Manu Ginóbili y entre Bahiense del Norte y Olimpo. Santiago López Hoyos, Juan Cruz Schernenco y Joaquín Irrazábal dirigirán el primer duelo; mientras que Mariano Enrique, Juan Jaramillo y Juan Matías controlarán el de U17.

A continuación, a las 17.30 y siempre en Salta 28, se medirán tricolores y aurinegros pero en el tercer punto de las semifinales de U19, al momento igualada 1-1. Arbitrarán Nicolás Larrasolo, Nicolás Onorato y Lucas Andrés.

Los cruces decisivos continuarán mañana con actividad en U13 y U23 masculino.

Los preinfantiles afrontarán el segundo punto de las semis, desde las 11: Villa Mitre (0)-Napostá (1), en el José Martínez, y Bahiense (1)-Liniers (0), en el Manu Ginóbili.

Mismo escenario para los U23, pero a partir de las 17. Se enfrentarán Bahiense (0)-Pueyrredón (1), en Salta 28, y Sportivo (1)-Napostá (0), en el Eladio Santos.

Por último, la revancha de las finales en U17 femenino fue trasladada al próximo miércoles a las 21 ya que por lo anunciado más arriba, al verde le iban a faltar sus infantiles. En ese sentido, entre semana chocarán en el Casanova Estudiantes (0) y Pacífico (1). Allí, si la visita gana se consagra ya que, como en todos los casos, la serie está programada al mejor de tres partidos.

Categoría por categoría

U13M - Semifinales, Napostá (1)-Villa Mitre (0) y Liniers (0)-Bahiense (1).

U15M - Final, Bahiense (0)-Olimpo (0)

U17M - Final, Bahiense (0)-Olimpo (0)

U17F - Final, Pacífico (1)-Estudiantes (0).

U19M - Semifinales, Leandro N. Alem A (0)-Villa Mitre (2) y Olimpo (1)-Bahiense (1).

U19F - Final, Estudiantes (2)-Pacífico (0). Estudiantes, campeón.

U23M - Semifinales, Pueyrredón (1)-Bahiense (0) y Napostá (0)-Sportivo (1).