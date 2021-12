Copa Campeones de América: Sea White quiere seguir de festejo en Primera

Se viene la etapa más linda de la Copa Campeones de América. Siempre y cuando el tiempo lo permita, en Primera y Veteranos saldrán los finalistas y en Seniors conoceremos al campeón.

Mientras tanto los equipos se praparan para cumplir el sueño de la vuelta olímpica. Como Sea White en Primera que sorprendió metiéndose en semifinales y ahora nadie le quita esa ilusión.

José Alberto Sauer --delegado y colaborador directo en la dirección técnica y con 11 años en el equipo en un par de ciclos-- le contó sus sensaciones a La Nueva a horas del choque ante Dalugri.

--¿Qué significa jugar la Liga Comercial?

--Para mí es todo, ya que hace 35 años que estoy ligado al fútbol de la Liga Comercial.

--¿Cómo ves el torneo?

--El torneo es muy competitivo.

--¿Qué tiene de particular la categoría?

--Sin dudas que la categoría es muy pareja y cualquiera le puede ganar a cualquiera.

--¿Qué te gustó y qué no del equipo hasta acá?

--Me gustó el nivel de cada uno de los jugadores y no me gustó cierta falta de compromiso.

--¿Qué análisis hacés de los primeros torneos del año?

--Qué hubo mucha paridad entre los equipos y la organización está cada vez mejor. La competencia creció.

--¿Qué te genera el rival de las semis?

--Dalugri es un rival de mucho cuidado porque ya nos enfrentamos y perdimos.

--¿Para qué está el equipo en la Copa?

--El equipo está para seguir ilusionándose.

--¿Cómo vivis el fútbol en la actualidad?

--Con mucha ansiedad. En la semana no veo la hora de que llegue el sábado.

--¿Cuánto se extrañaba el fútbol de los sábados?

--Se extrañaba un montón porque es el cable a tierra de todos los que estamos en la Liga.

--¿Cuál fue el mejor partido del torneo?

--El mejor partido lo jugamos contra Catalgás, en octavos de final.

--¿Qué te dejaron estos 35 años en la Liga?

--La amistad que hice con muchos. Eso es lo más lindo de todo.

A un toque

--¿Quién es el más talentoso del equipo? "El más talentoso es Ariel Osorio".

--¿Cuál es el más rústico? "El más rústico es el Biru Pintos".

--¿Quién es el que no puede faltar nunca? "El que no puede faltar es Julio López".

--¿Quién es el que más entiende el juego? "Andrés Armani".

--¿Cuál vive en una burbuja? "El que vive en una burbuja es Rodrigo Barragán".

--En un asado del equipo, ¿quién toma la batuta? "El que siempre toma la batuta es Sergio Roth".

--¿Quién es el más divertido? "Sin dudas que el 'Colo' (Diego Dilge), nuestro arquero".



El perfil

--Nombre: José Alberto Sauer.

--Fecha y lugar de nacimiento: 4 de diciembre 1960, en Bahía Blanca.

--Trayectoria en la Liga: 21 años en Frogorífico Viñuela, 11 en Sea White y 3 en Crear Construcciones.