El defensor David Martínez arregló su continuidad en River

El defensor central Héctor David Martínez solucionó anoche su continuidad en River Plate, que le compró la mitad del pase que le quedaba a su anterior club, Defensa y Justicia, por lo que podrá jugar durante toda la temporada 2022 en el club de Núñez.



Martínez cumplirá 24 años el próximo 21 de enero, se nacionalizó paraguayo y juega en el seleccionado de ese país, que está peleando por un lugar en el Mundial de Qatar 2022. Con Defensa y Justicia fue campeón de la Copa Sudamericana 2020.



Otro jugador que regresará anticipadamente a River tal como sucedió en su momento con Martínez, fue el volante Cristian Ferreira, a préstamo en Colón, de Santa Fe, que lo hará seis meses antes de lo previsto y en enero se sumará a la pretemporada que el reciente campeón del fútbol argentino realizará en Estados Unidos.



Ferreira había sellado su préstamo a Colón por un año y medio sin cargo y sin opción a inicios de 2021, como parte de la negociación por el lateral Alex Vigo, pero de común acuerdo se adelantará su regreso.



“Dependerá de cómo se mueva el mercado de pases” le dijeron a Télam desde River, mientras que desde el entorno del jugador aseguran que en enero habrá una conversación del atacante con Marcelo Gallardo para ver como es la continuidad.



Los datos del año de Ferreira en Colón dan cuenta que jugó las dos finales que disputó el equipo "sabalero" y que a pesar de algunas ausencias por Covid y lesiones sumó 1.253 minutos en 23 partidos, 14 de titular y 9 de suplente, con 3 goles anotados y 4 asistencias.



Ferreira tiene contrato en River hasta junio del 2022 con una cláusula de salida de las más altas del plantel de 28 millones de dólares, por eso sus chances son diferentes al resto de los 8 jugadores que también deben regresar de los préstamos.



Mientras que en las últimas horas River le solicitó al Austin FC de la Major League Soccer (MLS) estadounidense el préstamo del volante Tomás Pochettino, de 25 años, surgido en Boca Juniors y con pasos por Defensa y Justicia y Talleres, de Córdoba, además de realizar sondeos por el lateral derecho de Independiente Fabricio Bustos, de la misma edad, y el mediocampista de Independiente, pero del Valle, de Ecuador, Lorenzo Faravelli, rosarino ex Newell's Old Boys y Gimnasia y Esgrima La Plata, de 28.



De los que tienen que volver, sólo aseguró su continuidad el arquero Ezequiel Centurión por las salidas de Germán Lux y Enrique Bologna.



Centurión tuvo continuidad en Estudiantes de Caseros, donde jugó los 33 partidos oficiales del equipo en el torneo de la B Nacional y la Copa Argentina.



Otros que regresan y serán evaluados por el entrenador y también dependen de la situación del mercado son el delantero que viene de jugar en Talleres, Carlos Auzqui, y el lateral Elías López, quien tuvo buenas actuaciones en Godoy Cruz.



El que más chances tiene de continuar en el club es el lateral que Gallardo había promovido a primera, donde jugó 3 partidos y viene de una temporada en la que sumó 2.317 minutos en 30 partidos, 28 de ellos de titular, y un gol anotado.



Auzqui, por su parte, ya viene de dos temporadas cedido a préstamo y tiene una opción de compra de 2,5 millones, pero no trascendió si Talleres hará uso de ella. Su temporada tuvo mucho juego con 3.529 minutos, 47 partidos -42 de titular- y 10 goles.



Franco Paredes, que estaba en Defensa y Justicia, sin cargo y con opción de 1 millón de dólares por el 50% del pase, se rompió los ligamentos y realizará la recuperación en River tras haber jugado 35 partidos, 23 de titular y anotar 3 goles en casi un año y medio.



El defensor Augusto Aguirre, a quien Gallardo hizo debutar en la primera de River, regresa de Godoy Cruz -había ido sin cargo hace un año-, en donde jugó 137 minutos con 3 partidos, sólo 1 de titular con sólo 137 minutos en cancha.



Otro que regresa para recuperarse de una lesión de ligamentos es Hernán López Muñoz que luego de sumar minutos en la primera de River y anotar 1 gol, estuvo en Central Córdoba de Santiago del Estero, donde disputó 233 minutos en 9 partidos, sólo 1 de titular.



Finalmente, dos chicos de las inferiores que también deben regresar son Matías Benítez, que estuvo en el segundo equipo del Atlanta United con 22 partidos en la temporada; y el enganche Matías Moya, que jugó en Ñublense de Chile sumando 28 juegos -22 de titular- y 6 goles convertidos. (Télam)