El Gobierno firmará el documento que faculta a las provincias a subir y crear nuevos impuestos

El presidente Alberto Fernández firmará este lunes junto a casi todos los gobernadores el Consenso fiscal que faculta a las provincias a subir y crear nuevos impuestos y del acto no participará el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El evento se llevará a cabo a las 17 de este lunes en la Casa Rosada y se trata de la renovación por 2022 del denominado Consenso Fiscal que habilita a algunas provincias a aumentar alícuotas de impuestos claves como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor, al establecer topes máximos que en muchos casos están por encima de los vigentes.

Al mismo confirmaron su adhesión parcial o total 23 de las 24 jurisdicciones, mientras que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señaló días atrás que no firmará el mencionado consenso y que, por lo tanto, "la Ciudad no aumentará los impuestos".

Por su lado, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis indicó hace unos días en declaraciones a los medios acreditados en la Casa de Gobierno, entre ellos NA, que el nuevo consenso fiscal busca darle "mayor estabilidad jurídica a las provincias".

La funcionaria aclaró que el punto central que quiere impulsar el Ejecutivo nacional es "ratificar las alícuotas máximas que estaban vigentes en el 2019, 2020 y 2021". "El proyecto no autoriza aumentos de tributos, pero sí le confiere mayor estabilidad jurídica a todos los sectores que deben pagar impuestos", agregó. En ese sentido, Batakis subrayó: "Lo que hacemos nosotros es volver a darle la autonomía política de las provincias para que decidan si aumentan o no con un tope".

Por último, anticipó que firmarán todas las provincias con excepción de La Pampa y San Luis que no habían firmado el pacto anterior, motivo por el que no están obligadas a hacerlo ahora. En tanto, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior advirtió que el Gobierno porteño puede no firmar, pero de no hacerlo perderá la seguridad jurídica. "Rechazan el consenso fiscal porque ellos efectivamente están aumentando impuestos, eso es lo que tienen que saber todos los ciudadanos de la Ciudad, los porteños y porteñas", expresó.

Por su lado, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, afirmó que "el consenso devuelve autonomía a las provincias y también equilibra el sistema fiscal a lo largo del territorio", a la vez que dijo que lo suscribirán "por tercer año consecutivo con todos los distritos, a excepción de la ciudad de Buenos Aires".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Los principales puntos del Consenso Fiscal 2021:

- Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires durante 2022 podrán legislar un impuesto a un aumento de riqueza obtenido por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia.

- Aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos: para agricultura, ganadería, pesca, minería de 0,75%; industria manufacturera, 1,50%; construcción, 2,5%; comercio, 5%; hoteles y restaurantes, 4,5%; comunicaciones 5,5%; telefonía celular 6,5%; intermediación y servicios financieros 9% (créditos hipotecarios exento); actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5%; servicios sociales y de salud 4,75%.

Estos nuevos porcentajes implican subas en varios rubros como comunicaciones y servicios financieros.

- Las actividades dentro de agricultura, ganadería , pesca y minería que vendan a consumidores finales quedarán sujetas, en relación a esas operaciones, a la alícuota máxima establecida para comercio.

- Mantener desgravados los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes (excepto los vinculados con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios) y los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país.

- Se gravará el comercio electrónico de servicios digitales prestados por sujetos radicados, residentes o constituidos en el exterior a consumidores o empresas domiciliados, radicados o constituidos en jurisdicción provincial y la CABA. Esto incluye el servicio de suscripción online para acceso a entretenimiento (música, videos, transmisiones audiovisuales y juegos) y la intermediación en la prestación de servicios a través de plataformas digitales (hoteleros, turísticos y financieros) y las actividades de juego que se desarrollen o exploten a través de cualquier medio digital.

- Establecer una alícuota máxima del 3,5 % a la transferencia de inmuebles, del 3 % a la transferencia de automotores y del 2 % para el resto de contratos y operaciones alcanzadas por este tributo.

- Las provincias y la CABA solo podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital. (NA e Infobae)