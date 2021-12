Bahía Separa: dos días de recolección de residuos secos en toda la ciudad

Mañana, martes 28, y el próximo 4 de enero, Bahía Sapem, en su horario habitual recolectará solamente residuos secos.

Lo recolectado será derivado a la Cooperativa Taller 1 para su posterior reciclado.

Se solicita sacar únicamente las bolsas con estos deshechos:

-Papel y cartón limpios y secos.

-Plásticos de todo tipo (botellas, envoltorios, sachets, contenedores de yogur, untables, envolturas de golosinas, paquetes de fideos, arroz, etc).

-Tetrabrick.

-Nylon.

-Telgopor.

-Metales como latas, desodorantes, etc.

-Vidrio (sólo si están debidamente envueltos para que no lastimen a los recolectores).