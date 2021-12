Una funcionaria del gobierno de Kicillof dio positivo de coronavirus

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, dio positivo en coronavirus, según confirmó hoy la funcionaria en sus redes sociales.



Ruiz Malec dijo en Twitter que "el sábado di positivo de Covid-19, por lo que me encuentro cumpliendo el aislamiento correspondiente; tengo síntomas leves pero me encuentro bien".



Al mismo tiempo confirmó que "seguiré cumpliendo mis funciones en forma virtual" y recomendó vacunarse y no ceder con los cuidados.

Sobre el tema también se expresó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien le envió un saludo a su ministra.

"Espero que tengas una buena y pronta recuperación", dijo, al tiempo que remarcó que "los cuidados y la vacuna son imprescindibles para seguir enfrentando la pandemia". (Télam)