Facundo Albín: "Que la gente sepa que no estoy en estrella, me muero por correr"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La afición lo pide en pista. No es para menos, su presencia en pista siempre fue garantía de show y espectáculo. Es por eso que el fanático del Speedway se está preguntando: ¿Qué pasa con Facundo Albín?

El Indio de Daireaux se encuentra en el país (vivió gran parte del año en Polonia, lejos de la competición), pero hasta el momento no dio el presente en el Campeonato Internacional 2021/22.

El ex campeón reaparecerá fugazmente el próximo domingo en su localidad natal, Daireaux, sede del cuarto capítulo; pero naturalmente, la gente lo quiere ver acelerando en la pista Antonio Miranda del Club Crisol, augurando que pueda hacerle cosquillas a Paco Castagna, dominador absoluto al cabo de tres fechas.

"Solamente haré la fecha de Daireaux, porque me resulta imposible sumarme al campeonato. Imaginate que una goma nueva cuesta 22.000$, y así y todo eso no sería suficiente para correr a Castagna, que trae moto de primer nivel desde Europa, con lo mejor de lo mejor", contó Albín.

"En una noche, si las pretensiones son pelear adelante, mínimo tenés usar dos gomas. A eso sumale los viáticos, el seguro médico de FEBOM y algún gasto más. Poder correr bien hoy es prácticamente imposible para los argentinos", enfatizó.

—¿No hubo tratativas ni contacto alguno con las autoridades de Bahía?

—No, no me han llamado ni consultado sobre cuál era mi situación, para intentar darme una mano. La gente me pregunta y me escribe, pero yo le digo la verdad. Pero sepan que no estoy en estrella, me muero por correr. Pero como está el país no se puede.

"Entiendo al club le pone la mejor, pero me parece que hay que apoyar un poco más a los argentinos. Tal vez se podría haber hecho un campeonato más corto y apostando a los nacionales, tratando que los que vienen de abajo puedan crecer. Me parece que este no es el camino, hay que pensar en todas las categorías. Si no salen chicos, mañana no habrá 500cc", reflexionó.

—¿Si aparece algún sponsor podrías analizar sumarte a alguna fecha en nuestra ciudad?

—Ojalá aparezca alguno. Así como auspician a Castagna, estaría bueno que apoyen también a los argentinos. Tras que no hay plata, conseguir un repuesto es más difícil todavía y si alguno rompe corre peligro de no seguir en el campeonato.

"Esa es la realidad. O al menos lo que me toca vivir a mí. Repito, me encantaría poder correr, pero con la situación de hoy es imposible", cerró el Indio, quien el domingo se sacará las ganas compitiendo ante su gente.