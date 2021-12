Región Sanitaria 1 hará operativos para controlar que se cumpla con el pase sanitario

Laureano Alimenti, director asociado de Región Sanitaria 1, dijo esta tarde que en el marco de la implementación del pase sanitario, el ente llevará a cabo controles aleatorios en distintos puntos de Bahía Blanca para observar el cumplimiento de la norma.

“Se va a requerir que la entidad pública o privada sea la responsable de pedir la documentación. Además, aquellas personas que vean que se está incumpliendo con lo dispuesto, podrán hacer la denuncia correspondiente en el área de fiscalización sanitaria”, expresó por LU2.

"Hace siete días que estamos hablando con comerciantes para brindar información. Se va a ir a lugar donde creemos que va a haber una gran cantidad de personas para ver si se está cumpliendo", dijo Alimenti en el programa Noticias en compañía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

También sostuvo que "los bahienses que están vacunados no van a tener inconvenientes, se va a restringir un poco la vida social de algunas personas, respetando a las mayorías" y agregó que mañana se reunirán con el Municipio para definir detalles.

No obstante, reconoció que existen algunas lagunas en la reglamentación, como qué ocurre con los trabajadores en relación de dependencia que no están vacunados.

"Se va a ir aclarando con el correr de los días, como ocurrió con la campaña de vacunación o la campaña de testeos, la idea es que aumente la cantidad de vacunados", expresó Alimenti.

El pase sanitario "no obliga a las personas a vacunarse, restringe a las personas que no se vacunaron para que no estén en lugares donde hay muchas personas vacunadas, porque puede haber riesgo epidemiológico", cerró.