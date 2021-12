“Si no va preso, que Dios lo perdone, porque yo no lo voy a perdonar nunca”

Norma Bruna, la madre de la joven Mariana Sol Bruna, que fue abandonada muerta en la puerta del Hospital Español hace casi cuatro años, señaló estar convencida de que la Justicia cuenta con los elementos probatorios necesarios para condenar a Luis Nicolás Martínez por el fallecimiento de su hija.

El juicio por el fallecimiento de la joven comenzó en la mañana de hoy, luego de que debiera posponerse en varias ocasiones debido a la pandemia. El debate oral se desarrollará hasta el miércoles en el Tribunal en lo Criminal N° 3 y, en él, el fiscal Marcelo Romero Jardín sostendrá la acusación contra el joven de 29 años, que llega en libertad a esta instancia del proceso.

Al respecto, Norma reconoció tener dudas “de que se haga justicia realmente”, aunque dijo estar confiada tanto en la labor del fiscal como en la de los jueces.

“Si (Martínez) no va preso, que Dios lo perdone, porque yo no lo voy a perdonar nunca. Voy a vivir toda mi vida con la muerte de mi hija”, aseguró.

En una entrevista realizada en Panorama, por “LU2”, la mujer consideró que con todas las acusaciones que pesan contra él, no deberían mediar inconvenientes para que sea declarado culpable

“Se lo acusa de haberle dado droga (a Mariana), de abusar de ella y de abandono de persona. Si con todo eso no va preso... Aparte, no debe ser la primera vez que hace algo así; lo ha hecho con otras chicas también”, manifestó.

Norma Bruna señaló que los últimos años han sido difíciles, sobre todo debido a todas las ocasiones en las que el juicio debió suspenderse.

“La hemos pasado muy mal durante la pendemia, he estado muy depresiva, aguardando el momento en que todo esto pase, y ver si realmente va preso”, señaló.

“Es muy difícil el día y día ,y recordarla (a Mariana). En mi casa tenía fotos de ella por todos lados y traté de sacarlas, porque me hacía más mal todavía. Este juicio me provoca ansiedad; estoy nerviosa, ansiosa. Le voy a ver la cara (a Martínez) y no voy a poder hacer nada”, concluyó.