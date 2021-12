Comienza el juicio por el fallecimiento de una adolescente abandonada

Casi 4 años después del hecho, durante los cuales el juicio se suspendió cinco veces por la pandemia, mañana comenzará a ser juzgado el puntaltense Luis Nicolás Martínez acusado de abandonar muerta a una menor de 15 años en el exterior del Hospital Español, a raíz de una sobredosis de droga.

El debate oral se desarrollará hasta el miércoles a cargo del Tribunal en lo Criminal N° 3 y el fiscal Marcelo Romero Jardín sostendrá la acusación contra el joven de 29 años, que llega en libertad a esta instancia del proceso.

Los defensores particulares Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager patrocinarán al imputado.

En tanto, el abogado querellante Pablo Soteri representará a la familia de la víctima, Mariana Sol Bruna, quien murió el 31 de marzo de 2018 luego de compartir una salida nocturna con Martínez.

El doctor Romero Jardín, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, le atribuye al encartado los delitos de “abandono de persona seguido de muerte en concurso real con estupro y suministro de estupefacientes a un menor de 18 años y, subsidiariamente, homicidio culposo”.

Norma Bruna, madre de la chica fallecida, está convencida de que Martínez “drogó y abandonó” a su hija ya sin vida en el acceso al centro de salud privado, maniobra de la que una pareja habría sido testigo, según afirmó la mujer.

De cara al enjuiciamiento de Martínez, la fuente consultada se mostró optimista respecto de la posibilidad de que el causante reciba una pena de prisión.

“Hay mucha prueba contundente para que vaya preso. Reclamo una condena ejemplar para Martínez”, resaltó Norma en una entrevista a La Nueva, y agregó que el procesado por la muerte de su hija debería estar detenido.

“Dos o tres días después de la muerte de Mariana, la ex de Martínez se comunicó con nosotros y nos comentó que cuando estuvo en pareja con este joven, él le pegaba y también la drogaba”, completó.

La noche del lamentable desenlace, la adolescente se retiró de su casa en el barrio Pampa Central para asistir a un cumpleaños.

“Mariana se fue mientras me estaba bañando. Tuve un mal presentimiento, pero cuando salí a la vereda ella ya iba caminando por la esquina. La esperé hasta las 4.15, pero no volvió. Estoy convencida de que Martínez la pasó de droga”, opinó la mamá de la joven fallecida.

Poco después del incidente, policías de la Delegación Departamental de Investigaciones aprehendieron a Martínez cuando llegaba en un auto a su domicilio en Punta Alta.

En aquel momento Romero Jardín solicitó al juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, la conversión en detención de la aprehensión del acusado, pero el magistrado rechazó el pedido y ordenó la libertad de Martínez, que se concretó dos días después del hecho.



Durante su indagatoria, el joven declaró que cuando la menor comenzó a convulsionar la trasladó en primera instancia al Hospital Penna, donde se habrían negado a atenderla.

Luego Martínez se dirigió al Hospital Italiano, secuencia que quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar, y le informaron que debía abonar “1.000 pesos” para la asistencia médica a la chica.

“Mariana iba a cumpleaños de amigas, pero volvía sin problemas. La llevaba y la iba a buscar o nos repartíamos con algunas de las otras madres”.

“Me confié porque nunca había pasado nada malo. Esa noche un (Volkswagen) Gol gris o azul viejo dio como 10 vueltas por este sector y eso me pareció sospechoso”, aseguró.

En el Italiano no quiso pagar y la llevó al Español

Secuencia. El puntaltense se negó a pagar mil pesos y se fue del nosocomio de Necochea al 600 y condujo hasta el Español, donde al parecer abandonó a Mariana ya sin signos vitales.



Horrible. “No entiendo cómo le pudo hacer eso a mi hija; la drogó y la dejó abandonada en el Hospital Español. También le hizo otras cosas horribles que no puedo decir. Él sabe que trabajo en el Hospital Municipal, entonces por qué no llevó a mi hija ahí”, se preguntó Bruna.



Temor. La chica no le confió a su madre que estaba conociendo a una persona mayor que ella. “Quizá por miedo, porque sabía que no se lo iba a permitir teniendo en cuenta que no lo conocía", explicó.



Testigos. En el juicio declararán más de 45 testigos ofrecidos por las partes.