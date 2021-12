Eugenia Tobal recordó el inicio de la relación entre Nicolás Cabré y la China Suárez: "Me hicieron daño"

Se conocían hace muchos años y si bien habían tenido un affaire cuando los dos eran muy jóvenes, cuando se reencontraron en 2011 mientras grababan Los únicos, Eugenia Tobal y Nicolás Cabré decidieron apostar al amor. Con cuatro meses de noviazgo, en mayo de aquel año pasaron por el registro civil con el objetivo de formar una familia.

Pero las ilusiones de la actriz se desvanecieron en cuestión de semanas, ya que luego de perder un embarazo, su marido inició un romance con la China Suárez, quien también trabajaba con ellos en la ficción de Polka.

Los años que siguieron no fueron fáciles para Tobal, ya que se hundió en una profunda tristeza y para colmo, al tratarse de personas públicas, las noticias sobre su Cabré y la ex Casi ángeles eran difíciles de esquivar. Pero más allá de su dolor, la actriz oriunda de Ramos Mejía siempre tuvo algo en claro: no quería alimentar el caos mediático.

A casi diez años de su divorcio, su presente es completamente distinto. Encontró en Francisco García Ibar a su compañero de vida y juntos tuvieron a Emma, una nena que fue muy deseada. Y quizás por lo lejos que quedó su sufrimiento, se animó a recordar lo mal que la pasó. "A Nicolás no lo volví a ver. Es parte de una historia, de un pasado que ya está. No vivo con un resentimiento de nada, sino me hubiese enfermado", contó en una entrevista con Los ángeles de la mañana y explicó por qué eligió el silencio: "Tenía una cosa más importante que hacer, que era sanarme. Si hablás, es como seguir metiéndole sal a la herida".

Además, remarcó en que no iba a dar su opinión sobre el escándalo que protagonizó la China Suárez tras ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, porque aunque muchos señalaron similitudes con lo que vivió en carne propia, siente que tiene "un papel secundario" en la historia.

Para dejar en claro que todos los problemas quedaron atrás, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Cabré y Suárez respondió con contundencia: "Sí, con los dos, no tengo drama. Lo que sí, no sé cómo se llevan ellos, aunque tienen una hija en común". ¿Cómo hijo para poder seguir adelante? "Primero me perdoné yo, porque no soy quién para perdonar a otros. Sané la vida misma, los dolores… Me hicieron daño, obviamente, pensá que yo había perdido un embarazo y fue una situación que se hizo muy dura", explicó.

Y cerró con humor: "No quedé desconfiada de los hombres. Me costó como dos años de no tener relaciones, pero nada más".