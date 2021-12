Fue técnico de la Selección de básquetbol y ahora llegará al fútbol profesional

Abel Balbo se va a lanzar como entrenador y quiere dirigir algún equipo de fútbol de Argentina o Italia, pero lo novedoso es que recurrió al exdirector técnico del seleccionado nacional de básquetbol, Julio Lamas, para que integre su cuerpo técnico.



"Ya hablé con Julio y va a ser parte de mi cuerpo técnico, pero una parte fundamental, porque será mi mano derecha", anunció en ESPN el exdelantero de prolífica campaña en el fútbol italiano, donde vistió las camisetas de Roma, Parma, Fiorentina y Udinese.



"Lamas tiene una enorme experiencia en la gestión y por eso será de enorme ayuda para mí. No va a estar entrenando en el campo, sino en esa otra función", explicó el santafesino de Empalme Villa Constitución, de 55 años.

Balbo, que comenzó su carrera en Newell's Old Boys y luego pasó por River Plate y Boca Juniors, además del seleccionado argentino que participó del Mundial de Estados Unidos 1994 junto a Diego Maradona ("su sanción por doping nos mató", recordó), advirtió que no está en sus plantes empezar como técnico donde lo hizo como futbolista, "porque no es el momento para volver a Rosario".



"Pero me gustaría dirigir en Argentina o en Italia. Uno no sabe de todo y por eso quiero rodearme en el cuerpo técnico de gente 10 puntos, y justamente Lamas lo es", remarcó Balbo respecto de quien fuera entrenador del seleccionado de básquetbol de Japón en el último Mundial disputado en ese país y de donde se desvinculó días atrás.

Tras ponderar al delantero riverplatense Julián Álvarez por sus características "para atacar los espacios", Balbo también refirió a Julio Velasco, entrenador de vóleibol del seleccionado argentino y medalla de plata con el de Italia en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y de oro en los mundiales de Brasil 1990 y Grecia 1994 con esa selección, que supo ser director deportivo en el área futbolística de Inter, de Milan, y Lazio.



Velasco, como ahora Lamas, llegan al fútbol desde distintas disciplinas, como supo hacerlo Ariel Holan desde el hockey y desde ese mismo deporte también aspira a hacerlo próximamente Carlos Retegui.