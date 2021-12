Empezaron los históricos problemas con la Línea 319

Por Gustavo Pereyra

Una vez más y como hace décadas, se repiten los reclamos de los usuarios de la Línea 319. La historia de siempre con la línea interurbana que une Punta Alta y Bahía Blanca parece no tener una resolución perdurable en el tiempo.

Las quejas hacia el servicio, que ahora está a cargo de la empresa El Villarino, son las de toda la vida: incumplimiento de frecuencias y recorridos, falta de limpieza, mal estado de las unidades y el excesivo valor del pasaje, que este lunes aumentó más del 40 %.

En este sentido, un usuario del transporte público creó una petición en Change.org, una plataforma web para difundir campañas, iniciativas o movilizaciones ciudadanas para presionar a quienes toman decisiones en diferentes aspectos de la vida civil.

La petición, cuyo enlace comenzó a circular el martes a través de las redes sociales y WhatsApp y espera superar las 1000 firmas, hace hincapié en varios puntos para la mejora de un servicio al que consideran “deficiente y precario”.

“Los pasajeros que utilizamos diariamente el servicio de la línea 319 de El Villarino queremos ver una mejora en la misma en sus frecuencias, sus sistemas de recarga de tarjetas, el estado de las unidades, y por sobre todo en la excesiva tarifa que se abona por un servicio deficiente y precario”, afirma la introducción de la petición.

“Es mucha la cantidad de gente que se mueve diariamente en la única línea que hay entre Bahía Blanca y Punta Alta y sus pasajeros se ven afectados por una empresa a la que no le interesan sus usuarios”, continúa.

Y finalmente pide que: “exijamos que reemplacen el sistema monopólico de recarga de tarjetas por el ya establecido sistema SUBE, las unidades deben estar debidamente acondicionadas tanto en invierno como en verano, la frecuencia debe ser menor y con más y mejores unidades”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Las firmas adjuntas serán entregadas al Municipio de Coronel Rosales, a la empresa El Villarino y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El aumento

En su primer día online, la petición consiguió unas 600 firmas y muchísimos comentarios de usuarios que expresaron su malestar por cómo fue decayendo el servicio en estos años.

Para muchos, las falencias de la línea ya son crónicas al margen de la empresa que la maneje, y a la queja le ganan el cansancio y la resignación; pero esta semana la noticia que colmó el malhumor de los pasajeros fue el aumento del boleto.

Es que de $140,20 se fue a $203,65, casi 60 pesos (superior al 40 %) más caro. El incremento comenzó a regir el lunes, según lo dispuesto por resolución ministerial. La última actualización había sido en junio pasado, con un ajuste superior al 30 %.

La empresa El Villarino informó que el cuadro tarifario se completa con los $164,90 que costará el boleto de Punta Alta al Hospital Penna, $119,80 a Grünbein, y $112,40 a Villa Arias. En tanto, desde Bahía costará $112,40 al Penna, $119,80 a Grünbein y $164,90 a Villa Arias.

Si el servicio les parece “pésimo”, “deficiente” y “berreta”, para el precio que pagan por el viaje tienen más calificativos: “abusivo”, “exorbitante”, “desmedido”, “exagerado”, “un afano”.

Muchos de los firmantes en la página de Change.org consideran que “400 pesos ida y vuelta para un estudiante o un laburante es impensable”.

“Yo no puedo creer, cada vez es más caro y más impuntual”, expresó otro usuario. “Terminamos pagando muy caro y encima llegar tarde al trabajo porque ni siquiera tienen la delicadeza de pasar a horario”, fue la queja de otro.

“Hay que despertarnos. ¡Basta de que nos tomen el tiempo! No quieren poner la SUBE, no ponen servicio nocturno, no cumple con los horarios. ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Que el servicio se vaya a $300?”, dice otra persona.

En las paradas, el humor es similar. Algunos exigen que vuelva la circulación de madrugada, porque entre la 1 y las 6:30 no hay servicio para volver a Punta Alta, y que se implemente la tarjeta SUBE con todos sus beneficios. Otros, como castigo, piden hacer más carpooling y que baje la cantidad de pasajeros.

Otra crítica que subyace es hacia las autoridades municipales de ambos distritos (Coronel Rosales y Bahía Blanca), que “no hacen nada” para llevar al frente el reclamo de los pasajeros.

Por su parte, el usuario que inició la petición consideró que “pagaría con gusto el aumento, siempre y cuando el servicio fuera acorde. En nuestro país es costumbre que todo aumenta, pero la calidad de los servicios queda siempre relegada”.

“Hay muy pocos puntos de recarga y muchas menos máquinas de autogestión. On line, directamente no está disponible. La higiene es un desastre, hay asientos que tenes que ser valiente, cerrar los ojos y que sea lo que Dios quiera. Los pasillos están mugrientos. Y del distanciamiento, olvidate”, remarcó.