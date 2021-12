Un tren embistió a un camión con vacas y los vecinos faenaron a los animales en el lugar

En Santiago del Estero un tren embistió a un camión que transportaba vacas. Producto del impacto, solo algunos animales lograron salvarse: algunos escaparon mientras que otros fueron sacrificados y faenados en el mismo lugar por un grupo de personas que asaltó el transporte tras el accidente. Las imágenes que se viralizaron son brutales: hombres, mujeres y niños cubiertos de sangre a raíz de la faena.

El hecho ocurrió el lunes al mediodía en la localidad de Pinto, a 235 kilómetros de la capital santiagueña, pero las fotos y videos trascendieron en las últimas horas y comenzaron a circular por redes sociales.

Según informaron medios locales, el conductor del camión jaula marca Iveco, un hombre de 44 años oriundo de Jujuy, de apellido Corrado, no se percató de la presencia del ferrocarril de carga y se produjo el choque. La locomotora era conducida por un operario de 39 años, identificado como Cejas, quien no logró frenar el tren para evitar la colisión.

El camión se encontraba trasladando 40 vacas desde la estancia Los Jagüeles hacia la localidad de Tostado en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, tras el impacto con la formación, el vehículo fue arrastrado varios metros, la jaula se rompió y varios animales perdieron su vida o resultaron heridos de gravedad.

Algunos pudieron escapar hacia el interior del pueblo, pero los que quedaron atrapados lastimados fueron sacrificados por un grupo de vecinos de Pinto que, armados con cuchillos, carnearon a los animales en el mismo lugar.

Hubo personas que se llevaron pedazos de carne en bolsas y en cajas. Otros directamente cargaban los cortes sobre sus hombros. Incluso llegó a haber peleas entre vecinos por los restos del ganado.

En redes sociales circula un fragmento del momento en el que se faenaron a las vacas. Las imágenes son impactantes, sobre todo por la presencia de mujeres y niños que, al igual que los hombres, estaban cubiertos de la sangre animal desesperados por un pedazo de carne.

El hecho ocurrió en la localidad de Pinto, Santiago del Estero (Crédito El Liberal)

Según trascendió, el conductor del camión fue trasladado al Hospital Zonal con heridas leves al igual que el maquinista. “No vi nunca el tren, no lo vi, y cuando lo hice ya estaba sobre las vías”, declaró Corrado.

Por su parte, la fiscal de turno, Cecilia Rímini, ordenó que se realizaran las pericias en el lugar del accidente y se remitiesen las actuaciones a su Fiscalía.

A su vez, las vacas que finalmente escaparon del accidente comenzaron a caminar por las calles del pueblo y muchas de ellas fueron rescatadas por vecinos.

Este año ocurrió una situación similar durante una protesta de vecinos del Mercado de Liniers. Un grupo de manifestantes que reclamaba por un caso de inseguridad en Ciudad Oculta, cortando las inmediaciones al Mercado de Hacienda, exigió a un camionero que transportaba cerca de 70 animales que entregara uno de ellos para poder continuar su recorrido.

En efecto, los vecinos exigieron el pago de un “peaje”. Fue así que el camionero para poder seguir con su viaje entregó a los vecinos un novillo, al que procedieron a faenar en plena calle.

“Nosotros somos responsables de la carga que transportamos, por tal motivo no puedo andar regalando hacienda. Con el objetivo de que me encuentre bien y por mi integridad física, gracias al accionar de mis jefes y encargados, me autorizaron para que baje el animal de la jaula. Una situación que no se la deseo a ningún colega”, expresó el camionero afectado.

Fuente: "Infobae"