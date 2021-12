Monitorean el ingreso de barcos chinos para evitar la pesca ilegal

La Armada Argentina y la Prefectura Naval implementaron un operativo de patrullaje ante la inminente llegada al Atlántico Sur de una flota de 300 buques pesqueros chinos, provenientes del Pacífico al Atlántico Sur.

El procedimiento, que tiene como objetivo el patrullaje de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, se lleva a cabo en coordinación entre los ministerios de Defensa y Seguridad, la Cancillería y la Subsecretaría de Pesca.

Así lo informó el presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales.

El Estrecho que conecta el Pacífico con el Atlántico registra un pico de tránsito marítimo que se extenderá por un par de semanas más o hasta que la totalidad de la flota pesquera oriental termine de atravesar este corredor bioceánico para posicionarse frente las costas de la Patagonia argentina

Morales destacó el papel del Estado frente a la pesca ilegal, mientras señaló que ante la violación de la zona de exclusión de aguas argentinas, los buques depredadores son multados por la infracción.

En ese contexto, afirmó que “el Estado argentino le está prestando más atención al tema de la pesca ilegal” y destacó la presencia de aviones, embarcaciones de la Marina y la Prefectura Argentina para preservar evitar la depredación en el país.

Morales, dijo además que este año el operativo se lleva a cabo con la presencia de “tres patrulleros, más dos corbetas de la Armada que se paran en la línea de las 200 millas, y hacen presencia, además de los patrulleros de la Prefectura” y aviones de ambas fuerzas.

La intención es vigilar que los buques chinos no ingresen ilegalmente a la zona de 200 millas y si entran, que paguen la multa”, la que según explicó “fue actualizada en relación al valor del gasoil naval” recientemente por el Congreso.

Por otra parte, explicó que por primera vez en la historia, un buque de la Armada Argentina especialmente diseñado aguardará en el sector oriental del estrecho de Magallanes, bajo control soberano de Chile, a los pesqueros provenientes del Océano Pacífico.

Allí las embarcaciones chinas son identificadas una por una y “son acompañadas de cerca hasta que atraviesen las 200 millas cuya soberanía económica es potestad exclusiva de la República Argentina”.

Dichas embarcaciones “se dejan en las millas 201” aseguró Morales, quien además explicó que “por más que las organizaciones ecologistas digan que no se hace nada” por evitar la depredación de la riqueza ictícola argentina.

“Hasta que el mundo no se ponga de acuerdo no podés evitar (la depredación más allá de la zona económica exclusiva) porque no hay poder de fuego o de policía” para evitar esas acciones en alta mar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Si bien el Estrecho de Magallanes está bajo control soberano de la República de Chile, por primera vez en la historia de la Armada Argentina, una nave específicamente diseñada para el control y abordaje de embarcaciones, aguarda a los pesqueros en la boca oriental del estrecho, para identificarlos uno por uno y acompañarlos de cerca hasta que atraviesen las 200 millas cuya soberanía económica es potestad exclusiva de la República Argentina.

El Patrullero Oceánico ARA “Bouchard” es una de las modernas unidades que la Armada Argentina ha incorporado recientemente y que ha sido específicamente diseñada para el control de la pesca ilegal y el abordaje de naves pesqueras con fines de control. Su presencia en Magallanes es por estas horas fundamental.

“El pasado 26 de noviembre esta unidad perteneciente a la División Patrullado Marítimo de la Armada Argentina zarpó desde el puerto de Ushuaia quedando posicionado en la desembocadura del Magallanes con el propósito de identificarlos uno a uno, tomar contacto radial con sus capitanes, ponerlos al tanto de las normas y sanciones previstas para el caso que desplieguen sus artes de pesca en la ZZEA y acompañarlo fuera de la misma”, informaron fuentes de la Armada.

El partullero Storni

Arribó a nuestro país el Patrullero Oceánico Multipropósito (OPV) ARA “Storni” (P-53) procedente de Francia.

Este buque se incorpora a la fuerza para ampliar las capacidades de vigilancia, control y defensa de los recursos marítimos nacionales, entre otras misiones.

“Las OPV que fueron entregadas están en funcionamiento y permiten a la Armada Argentina llevar a cabo operaciones esenciales para la defensa de los intereses soberanos de la Argentina en el mar”, informó Jorge Taiana, ministro de Defensa.

El ARA “Storni” es el tercero de los patrulleros oceánicos provenientes de Francia.

En febrero de 2020 se recibió el primer OPV ARA “Bouchard” y en junio de 2021, arribó a la Base Naval de Mar del Plata el segundo ARA “Piedrabuena”.

Se proyecta para 2022 la recepción del último de la serie denominado ARA “Contraalmirante Cordero” y ofrecerá las mismas ventajas y características que los anteriores.

El patrullero ARA “Storni”, construido por la firma Naval Group en el Astillero Piriou, ubicado en la localidad francesa de Concarneau, tuvo su botadura el 10 de mayo de 2020.

Posteriormente -el 13 de octubre de 2021- fue entregado a la Armada Argentina y con el izado del pabellón nacional se concretó la incorporación de dicha unidad al Estado Nacional.

Estas adquisiciones se dan en el marco del “Proyecto de Recuperación de la Capacidad de Patrullado Naval Marítimo” llevado adelante por la Armada Argentina.