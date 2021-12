¿Cuánto cuesta en Bahía poner en condiciones el automóvil para salir de vacaciones?

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Se acercan las vacaciones veraniegas en nuestro país y, con las fuertes restricciones impuestas al turismo exterior, todo parece indicar que los turistas elegirán pasar sus días de descanso fronteras adentro.

Debido a esa situación, el vehículo pasa a tener un rol preponderante en la planificación familiar. Y ello trae acarreado también una revisión mucho más profunda para que nuestro auto esté listo para salir a la ruta y no nos presente sorpresas desagradables.

Para empezar, si nuestro rodado no va con frecuencia al taller mecánico, porque no pasa de los tres años de antiguedad, tal vez no debamos preocuparnos tanto, pero si ya supera esos años y no ha pisado un taller con asiduidad para una revisión profunda, es momento de hacerlo.

Son muchos los puntos a revisar, pero, según los especialistas, se debe empezar con las luces (altas y bajas) y también las balizas y las de stop.

Ello es muy importante para que el auto se vea principalmente de noche, incluso ya muchos vehículos cuentan con el sistema luz de día, que en cuanto el auto se enciende, las luces también y no se apagan hasta que deja de estar en marcha. En nuestro país, al salir a la carretera, deben de tener las luces encendidas.

Por ende, entramos en el punto de la batería, que debe de estar en buenas condiciones para que el funcionamiento de todo el sistema eléctrico este al 100. Si la batería ya tiene más de tres años, es momento de cambiarla.

Las cubiertas es otro foco de preocupación. Por lo regular pueden durar hasta sesenta mil kilómetros con una rotación (llantas delanteras se pasan a la parte trasera y las traseras pasan a la parte delantera), pero antes de emprender el viaje se debe chequear la profundidad de las ranuras, esto también indicará el desgaste.

También se tiene que revisar la presión, que estén parejas, y que la llanta de auxilio esté lista para cualquier imprevisto junto con las herramientas necesarias.

Los especialistas recomiendan revisar en profundidad los frenos, que funcionen a la perfección.

Para terminar con el triangulo de la seguridad, hay que controlar los amortiguadores, puesto que harán que el auto sea más estable y tengamos mejor control, completando toda esta revisión precisamente con la alineación y balanceo.

Cuestión de costos

Según una recorrida por distintos talleres mecánicos de nuestra ciudad, para el cambio de aceite, chequeo de frenos y alineado y balanceado se precisan entre 13 mil y 30 mil pesos, según el tipo de vehículo.

La cifra, obviamente, es mayor si se cambian las cubiertas o la correa de distribución (un asunto que por lo general debe atenderse cada 50 mil kilómetros y que tiene un costo superior a los 20 mil pesos).

Según estimaron desde distintos centros y talleres, este año los precios han subido más por el costo de los repuestos que por los precios de los servicios o la mano de obra.

“Sin ir más lejos, en los últimos dos meses, las cubiertas tuvieron un aumento de casi un 50 por ciento. La mayoría de los repuestos aumentó un 10 por ciento cada mes. Y la causa, sin dudas, es la suba del dólar y la incertidumbre que se genera”, señaló el encargado de una casa de neumáticos de calle Brown.

Cambiar el aceite y el filtro del motor, un servicio que se recomienda realizar cada 10 mil kilómetros, oscila entre los 6 mil pesos y los 15 mil pesos, con el filtro de aire también incluido, según el modelo del auto.

El cambio de pastillas de freno, en tanto, va de los 4 mil a los 12 mil pesos.

Por su parte, el servicio de alineado, balanceado y rotación de las cubiertas cuesta entre 2.900 pesos a 3.600 pesos.

Por lo visto, un service básico para poner el auto a punto ronda entre 13 mil pesos y 30 mil pesos, siempre teniendo en cuenta el modelo del vehículo, alrededor de un 70% más que el año pasado.

Incluso se especula que, por la demanda, poner a punto los coches seguirá aumentando conforme se acerque el verano.

Revisar el estado de las cubiertas es tan importante como todo lo anterior.

“Poner nuevas sale a partir de 17 mil pesos para el rodado más pequeño (casi 70 mil pesos la cuatro) y de 26.000 pesos uno más grande (más de 100.000 las cuatro), hablando de modelos económicos. Siempre se recomienda cambiar las cuatro a la vez, para que la rotación posterior sea más efectiva y la vida útil mayor”, explicó un especialista en el tema.

Otros servicios

El precio de una batería nueva arranca en 10 mil pesos aproximadamente y un par de amortiguadores ronda los 6 mil.

Con la llegada de las altas temperaturas, el aire acondicionado pasa a jugar un rol fundamental para que el viaje no sea agotador.

Para un auto económico como referencia, la recarga de gas cuesta entre en promedio unos $4.500, dependiendo del taller.

Los papeles

En la organización de un viaje, una lista de indispensables es fundamental: documentos, pasajes y todo lo necesario para poder salir preparado.

Lo mismo rige cuando se inicia un viaje por la ruta, para tener el auto y listo y evitar inconvenientes durante el trayecto.

Para poder moverte en auto por el país es importante que tengas todos los documentos del auto actualizados y a mano. Entre ellos, la licencia de conducir, el DNI, la oblea VTV (Verificación Técnica Vehicular), y la cédula verde. En caso de que el vehículo no sea tuyo, se necesita la cédula azul.

Además, se necesita la póliza del seguro obligatorio vigente, y en algunos casos se solicita la última factura del seguro.