Hora, TV y formaciones: Boca cierra el torneo ante Central Córdoba y con doble festejo

Boca Juniors, que obtuvo dos títulos a nivel doméstico durante el año, recibirá hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero por la 25ta. y última fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en una velada con doble festejo, por la flamante obtención de la Copa Argentina y por el día del hincha que celebra cada 12 de diciembre.



El encuentro se jugará a partir de las 22 en "La Bombonera", será arbitrado por Mauro Vigliano y lo televisará la señal TNT Sports.



El certamen local, que consagró campeón anticipado a River, no lo tuvo a Boca como protagonista, en gran parte por la decisión insólita de la LPF de obligarlo a jugar dos fechas con la división Reserva en los partidos ante Banfield (0-0) y San Lorenzo (0-2) que lo hicieron arrancar demasiado de atrás.



De todas maneras, el año de Boca fue fructífero porque pudo sumar dos estrellas más, con la obtención de la Copa Diego Maradona en el primer semestre y el miércoles último de la Copa Argentina tras imponerse sobre Talleres de Córdoba, en la final jugada en Santiago del Estero.



El cargado calendario de Boca, que incluyó una polémica eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final ante el Atlético Mineiro de Brasl en el inicio del año y dejó secuelas, porque a su regreso el plantel fue confinado durante una semana y no pudo presentar lo mejor disponible en los partidos mencionados, no se agotará este sábado.



El equipo "Xeneize", que comenzó la temporada con Miguel Ángel Russo como DT y luego lo sustituyó por Sebastián Battaglia, cerrará su ciclo el martes próximo con un partido amistoso ante el Barcelona a jugarse en Riad, la capital de Arabia Saudita.



El amistoso denominado Maradona Cup será un homenaje a Diego con motivo de haberse cumplido el 25 de noviembre pasado el primer aniversario de su fallecimiento y lo animarán dos de los clubes en los que fue figura.



En el medio de la Copa Argentina y el amistoso ante los catalanes estará el partido ante Central Córdoba, que será el rival para terminar la Liga, festejar el reciente título y luego de la medianoche, cuando ya sea 12 de diciembre, también se celebrará en día del hincha de Boca en la mítica "Bombonera".



Para recibir a los santiagueños, Battaglia alineará a muchos suplentes y esta tarde alineó un equipo integrado por Javier García; Eros Mancuso, Lisandro López, Carlos Zambrano y Gustavo Sandez; Diego González, Alan Varela y Aaron Molinas; Exequiel Zeballos, Eduardo Salvio y Cristian Pavón.



Tras este partido y el amistoso con Barcelona quizás comience otro ciclo en la entidad xeneize por el final del ciclo de algunos jugadores como los colombianos Edwin Cardona y Sebastián Villa, y el cordobés Cristian Pavón.



En el caso de Cardona, Boca difícilmente haga uso de la opción de compra valuada en cinco millones de dólares por el Tijuana de México, club dueño del pase.



A Villa se lo intentará vender al exterior para ponerle fin a sus desventuras afuera de la cancha, y al cordobés Pavón también porque de no hacerlo se irá con el pase libre en junio de 2022.



En cuanto a los números, Boca sumó 38 puntos y hace cuatro fechas que no gana, con caída ante Independiente (1-0) y empates frente a Newell's (0-0) y Arsenal (1-1), mientras que su rival, Central Córdoba, tiene 26 unidades y arrastra dos victorias consecutivas que le servirán para su promedio por el descenso.



Los santiagueños golearon a Arsenal (5-0) y luego vencieron a Unión (2-0), en ambos casos como locales.



Respecto del historial, jugaron apenas tres veces con un triunfo para cada uno y un empate.



Luego del partido, habrá un evento con conjuntos musicales que matizarán la previa para el festejo del día del hincha del que tomará parte el plantel sólo un rato, debido a que el domingo bien temprano viajará hacia Riad para el amistoso ante el Barcelona.



-Probables formaciones



-Boca Juniors: Javier García; Eros Mancuso, Lisandro López, Carlos Zambrano y Gustavo Sandez; Diego González, Alan Varela y Aaron Molinas; Exequiel Zeballos, Eduardo Salvio y Cristian Pavón. DT: Sebastián Battaglia.



-Central Córdoba: César Taborda; Gonzalo Bettini, Alejandro Maciel, Franco Sbuttoni y Oscar Salomón y Nahuel Banegas o Mateo Montenegro; Leonardo Sequeira o Lucas Melano, Cristian Vega, Jesús Soraire y Alejandro Martínez; Milton Giménez y Sebastián Ribas. DT: Sergio Rondina.



-Arbitro: Mauro Vigliano.

-Cancha: Boca Juniors.

-Hora de inicio: 22.

-TV: TNT Sports.