Mario Tito Peralta: “La música excede las pasiones humanas”

Integrante de la Orquesta Sinfónica Provincial desde hace más de 30 años, la música fluye en cada una de sus palabras. Sentidas. Con un tono que envuelve. Como cuando acaricia su violoncello en este cuarteto de cuerdas, Carpe Diem, del cual es uno de sus gestores.

Hoy, frente a innumerables citas musicales, asoma un nuevo compromiso. El de llevar sus composiciones a lugares recónditos. No necesariamente entendidos de Vivaldi o Piazzolla. Pero sí necesitados de abrirse a semejante expresión cultural.

Músico de alma, sigue envuelto en esa magia que surge de su talento.

Sólo hay que dejarse llevar por sus sonidos…

1. “La música excede las pasiones humanas. Es lo que nos hace tocar con personas que no conozcamos tanto o con quienes tenemos una conexión especial”.

2. “En la década del ´90 empezó venir mucha gente del este de Europa a formar parte de nuestra orquesta. Hoy tenemos a un albanés, pero también a un venezolano, Joel Mujica, ambos excelentes músicos”.

3. “Nuestro mensaje pasa porque vos te vayas modificado interiormente por algo que quizás nunca escuchaste ni tenés que entender mucho”.

4. “La música me genera todo tipo de estados de ánimo. Me ha hecho caer las lágrimas, me ha puesto enérgico... Es el sentido de la música. Va más allá de las palabras”.

5. “Despojarse del ego es fundamental para poder transformarte en un ente que transmite música. Es la primera etapa que uno aprende para no sentirse por encima de la música. Admito que lo logré con el transcurso de los años”.

6. “De chico, en mi casa había una guitarra y un bandoneón. Yo me incliné por la primera. El bandoneón me parecía muy difícil de tocar. Ya con el tiempo, tuve una profesora de coro, Giuliana Blasoni, una persona muy culta, que cambió mi orientación. En el momento de elegir un instrumento para tocar a mi me gustaba ser contrabajista. Pensaba que podía hacer tango, jazz, bosanova, rock, música clásica. Giuliana me dijo que venía un profesor de violoncello de Brasil y tenía que haber, como mínimo, cinco alumnos para abrir la cátedra. Entonces me prestó el suyo para que pudiera estar. Y, la verdad, me apasionó el violoncello. Parece que te hablara. Y a veces te hace pasar malos momentos… Por más que uno disfruta tocarlo, a veces se camina por una cornisa”.

7. “Abordar la música de distintos autores me oxigena el espíritu”.

8. “En la Orquesta Sinfónica convivimos más de 70 personas. Con algunas existe más cercanía que con otras. Pero todos estamos detrás de un mismo objetivo”.

9. “¿Por qué Carpe Diem? En latín quiere decir ´vive el momento’, con lo cual me pareció acorde a la realidad y a lo que quiere expresar este cuarteto de cuerdas”.

10. “Tuve la oportunidad de estudiar en Alemania, en Eslovaquia y también andar mucho por Viena. Todas experiencias muy gratas”.

11. “Como una vez dijo Alberto Spinetta, nosotros los músicos somos un arte decorativo. Vos podés prescindir de un cuadro, pero cuando se pasa por una vidriera uno se para para verlo. Quiere decir que si podés tener acceso a él lo vas a tener. Con la música pasa exactamente lo mismo”.

12. “Siempre suponía que había sido adoptado, aunque nunca lo quería saber fehacientemente. Hasta que a los 48 años, con mi madre muy enferma, se dieron ciertas circunstancias y por otras personas allegadas hice la pregunta que tenía que hacer. Me enteré de esta situación y comencé con una búsqueda que derivó en conocer a mi padre, seguramente por esa necesidad que tenemos de saber nuestro origen, de dónde venimos”.

13. “A mi hijo más chico (es padre de dos varones ya veinteañeros) le digo que no debe influenciarse por las decisiones de los demás. Que sostenga sus ideales internos sin perjudicar al que lo rodea”.

14. “Nací en Tiro Federal y voy a llevar esos colores hasta la tumba. Nunca fui un fanático, pero yo soy de allí”.

