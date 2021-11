"Me tocó sufrir lo que padecemos varios", dijo tras un robo en su casa

Apenas dos horas y media se ausentó Sebastián Cardillo de su casa, aunque ese tiempo fue suficiente para que ladrones ingresaran tras patear una puerta y sustrajeran varios elementos, entre ellos una computadora con importante información de trabajo y recuerdos familiares.

El hecho ocurrió en la vivienda que ocupa desde hace un año en la zona de calle Estomba al 1.800.

"Me tocó sufrir lo que padecemos varios, lamentablemente. El sábado me retiré a las 18 y cuando llegué alrededor de las 20:30 descubrí que me habían entrado a robar. Allí observé las consecuencias lógicas de un hecho de estas características, con todo desparramado, desordenado y sucio. Descubrí el faltante de cosas que, si bien no tienen un gran valor económico, son importantes. Se llevaron una mochila con todas las cosas del trabajo y la computadora con miles de proyectos y recuerdos familiares, donde venía guardando cosas de mi actividad desde hace 15 años", describió la víctima en el programa Panorama de LU2.

Cardillo también mencionó que los delincuentes se apoderaron además de dinero en efectivo, una tablet y un par de gemelos.

"Tenía la billetera sobre la mesa pero no se la llevaron, sino que solo tomaron el dinero y dejaron lo demás. No me quiero conformar con agradecer que no se llevaron la documentación, porque no me tengo que sentir bien con eso solo. Es una situación horrible, porque es chocante encontrar tu casa de esa manera".

Describió que los sujetos "lograron acceder al patio delantero y luego patearon una puerta para entrar. Deben haber estado cinco minutos, porque tomaron las cosas que estaban más a mano. Lo que entraba en las dos mochilas que se llevaron".

También mencionó que los vecinos no observaron movimientos ni escucharon ruidos extraños. En este sentido, consideró que los sujetos observaron sus movimientos antes de actuar.

"La sensación es horrible, porque al día siguiente cuando llegué a mi casa comencé a recorrerla toda, cosa que uno no hace habitualmente. Empecé a pensar qué más podía faltar. Es como un abuso de tu lugar. Es lo que le pasa a un montón de personas y ahora me tocó a mi".

Cualquier información sobre el material de trabajo y elementos sustraídos a Cardillo puede comunicarse al 155710331.