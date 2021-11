China Suárez habló de sus escándalos amorosos: "Nunca sentí que tuviera que dar explicaciones"

A menos de una semana de la emisión de la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara en París, en la que la mediática habló de su crisis matrimonial con Mauro Icardi a raíz de la infidelidad del futbolista con la China Suárez, este lunes a las 21.30 se estrenará en la plataforma Star+ el primer episodio de En primera persona, en el que la actriz romperá el silencio de la mano de Alejandro Fantino.

Y horas ante del estreno, se filtró un fragmento de la entrevista en el que la actriz hace referencia a sus escándalos amorosos. "Yo nunca sentí que tuviera que dar explicaciones, y quizás suene soberbio decirlo, pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber a los únicos que les voy a contestar es a ellos", manifestó la expareja de Benjamín Vicuña. "¿Sobre esto que pasó?", quiso saber el periodista. "Sobre toda mi vida", concluyó la joven de 29 años que es madre de Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré-, Magnolia y Amancio -de su noviazgo con el actor chileno-.

"Yo no me banco ni de un novio que me venga a pedir explicaciones, que a dónde saliste, dónde estuviste, quiénes están… No tengo tolerancia para esas cosas, pero no de superada, sino porque no tengo ganas", expuso la China en otro momento del reportaje. E insistió: "Hay algo que tiene que ver con la intimidad y privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. No soy un personaje, ojalá me hubiera salido armar uno, pero a mí me quieren o me odian por las mismas razones: por mi personalidad".

Desde que estalló el "Wandagate", Suárez decidió no hablar en ningún medio sobre su vínculo con Icardi e hizo un extenso descargo sobre la forma en la que se trató el tema en los medios y aseguró que su "inexperiencia" la llevó a salir en más de una oportunidad con hombres que estaban comprometidos. "Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda. Me ha tocado relacionarme con hombres a lo que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos", señaló.

Y continuó: "Una repetición que deja a la luz mi experiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada". Además, señaló que está pagando "el costo de sostener la imagen de una familia feliz", en relación a la familia que formaron Nara e Icardi.