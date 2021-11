Falleció uno de los constructores más exitosos de la Fórmula 1

A los 79 años, y tras más de 35 años postrado en una silla de ruedas, falleció Sir Frank Williams, uno de los constructores/propietarios de equipo más exitoso en la historia de la Fórmula 1 moderna.

"Con gran tristeza, en nombre de la familia Williams, el equipo confirma el fallecimiento de Sir Frank Williams. fundador y ex director del equipo Williams Racing, a la edad de 79 años", anunció ayer la escudería británica a través de las redes sociales.

Frank Williams inició el camino al mando de su equipo en 1975, siendo los 80`y 90' los años más exitosos de la escuadra británica, logrando siete títulos de pilotos y nueve de constructores; estadística que lo ubica a la altura de Ferrari, McLaren, Lotus, Brabham y Mercedes, entre las fábricas más exitosas de la historia.

En 2012, Williams, ya afectado notablemente por sus limitaciones físicas y enfermedades derivadas, cedió la dirección de la empresa a su hija Claire, y más tarde esta la cedió al fideicomiso Dorilton Capital, quien tomó el control accionario de la escuadra.

En más de 40 años de competencias, Wiliams logró títulos con Alan Jones (1980), Keke Rosberg (1982), Nelson Piquet (1987), Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993), Damon Hill (1996) y Jacques Villeneuve (1997), en todos ellos obteniendo la corona de constructores, laurel también alcanzado en 1981 y 1994.

A propósito, en la temporada 1981 el equipo consiguió el subcampeonato de la mano de Carlos Alberto Reutemann, en una controversial temporada que, a partir de la desobediencia de Lole en Brasil, se creó el mito que el team inglés conspiró contra las chances de título del argentino.

Por otra parte, en 1994, la escuadra sufrió un duro simbronazo, quedando en el ojo de la tormenta, tras la trágica muerte del brasileño Ayrton Senna en el Gran Premio de Imola, uno de los sucesos más tristes, dicho por el propio Frank, en la historia del equipo.

One of the sport's greatest inspirations with a legacy that will live on forever.



Rest in peace, Sir Frank Williams 💙 pic.twitter.com/IsbAKWz0uW