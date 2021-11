Canapino logró el objetivo: "Les agradezco a todos los que me apoyaron en este año tan duro"

En una definición dramática y apasionante, el arrecifeño Agustín Canapino (Cruze) se coronó hoy campeón del Súper TC2000 por segunda vez, al aaribar 3º en la última carrera de la temporada, disputada en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez.

La victoria quedó en poder del mendocino Julián Santero (Corolla), mientras que el tandilense Leonel Pernía (Fluence) finalizó en el segundo escalón del podio de la carrera y fue subcampeón, sin poder repetir la consagración experimentada en 2019.

El quilmeño Damián Fineschi (Fluence) y el santafesino Facundo Ardusso (Honda) completaron los cinco primeros lugares de la prueba, celebrada a 40 minutos y una vuelta al circuito N° 9 de 3.353 metros de extensión.

La carrera, disputada bajo una intensa lluvia, tuvo sobrepasos continuos y reacomodamientos en los primeros lugares, lo que mantuvo en suspenso hasta el final la definición del campeonato que finalmente tuvo al mismo vencedor de la edición 2016.

"La adrenalina que sentí hoy no la había sentido nunca en mi vida. Pensé que la definición del TC de 2017 era insuperable pero hoy lo superé”, admitió Canapino, cuatro veces campeón de esa popular división.

“Gracias a mi viejo, a Chevrolet y a Pro Racing por haber confiado. Parece que si no se sufre no vale. Les quiero agradecer a mi familia, a los que me acompañaron este año tan duro, a mi hermano que lo hice trabajar un montón desde que murió papá porque me había quedado sin ingeniero que era Guillermo Cruzzetti y él pasó a ser director técnico”, dijo en los micrófonos de Carburando.

Desde hoy, Canapino es uno de los cuatro campeones de la categoría con dos títulos junto con Matías Rossi (2013 y 2020), Néstor Girolami (2014 y 2015) y Facundo Ardusso (2017 y 2018). En tanto, José María "Pechito" López (2012) y Pernía (2019) se consagraron en una ocasión.

En TC2000 se impuso el nuevo campeón, el pinamarense Jorge Barrio (Fluence), al cabo de los 30 minutos de competencia al trazado 9, y fueron sus escoltas el chileno Javier Scuncio Moro (Citroën), y el cordobés Facundo Marques (Fluence), que se quedó con el subcampeonato.

La segunda carrera del fin de semana de la Formula Renault 2.0, a 16 giros, la ganó el cordobés Isidoro Vezzaro, con ventaja sobre Jorge Barrio y el pampeano Nicolás Suárez. Allí lamentablemente debió abandonar el bahiense Braian Quevedo.