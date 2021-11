Olimpo: "Llegamos muy bien como grupo, con mucha confianza y sabemos que nos va a ir bien"

Por Mikel Inurrategui / minurrategui@lanueva.com

Olimpo cuenta las últimas horas para afrontar otro partido clave por el Torneo Federal A, en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional.

El aurinegro partió anoche desde nuestra ciudad hacía Córdoba, para disputar el encuentro por los cuartos de final del certamen, ante Central Norte de Salta.

Antes del cotejo que se jugará mañana en cancha de Instituto, a partir de las 17 y con Bruno Amiconi como juez, el defensor Nicolás Capraro palpitó la previa con La Nueva.

"Se hicieron largas esta dos semanas pero sirvieron para trabajar mucho y para que se recuperen jugadores que tenían alguna molestia física. Nos sirvió mucho para marcar las cosas que hicimos bien y para corregir otras, porque a pesar de que se ganó, siempre uno está buscando donde tuvo la falencia para no repetir los errores", admitió Nico.

Tras ganarle el juego por los octavos de final a Sportivo Las Pareja (3 a 1 en Carminatti), el plantel que conduce Carlos Mayor tuvo más días para trabajar debido al parate por las elecciones.

Luego de dos semanas intensas de prácticas, el plantel aurinegro llegará hoy a Oncativo, a unos 80 kilómetros de la capital cordobesa, donde hará base para el juego de mañana ante los salteños, que fueron terceros en la Zona Norte y en el primer cruce eliminaron a Juventud Unida de San Luis, por 1 a 0.

"Sabemos que la de Instituto es una cancha grande donde habrá muchos espacios, hicimos mucho hincapié en eso. En hacernos cargo nosotros de la pelota, de ser nosotros los que propongamos el juego y seamos protagonistas. Vimos sus falencias y sus herramientas para lastimar, trabajamos en todo eso, ojalá salga un buen partido y podamos quedarnos con la victoria", señaló Capraro.

En caso de que el partido termine igualado en los 90 minutos reglamentarios, el ganador de llave y quien se meterá entre los cuatro mejores del certamen, se definirá por tiros del punto penal.

-Nico, travesaron distintos momentos a lo largo del torneo, ¿en qué momento llega el grupo a la recta final?

-Creo que el grupo está muy fortalecido, somos un grupo bastante joven que tiene muchas ganas y pasó por muchas circunstancias. Hoy estar ahí, tan cerca, nos hace a todos tener la cabeza únicamente en el objetivo y siempre yendo paso a paso. Esperemos que salga un buen partido y podamos imponernos.

-¿Es clave entender que todavía falta y que tienen que ir paso a paso?

-Sí, porque la cabeza a veces va más rápido de lo que tiene que ir. Por eso se hizo mucho hincapié en pesar solamente en este partido, en concentrarnos en como juegan ellos y qué tenemos que hacer nosotros para lastimarlos. Llegamos muy bien como grupo, con mucha confianza y sabemos que nos va a ir bien.

-¿Creen que en estas instancias el nombre de Olimpo pesa mas?

-Sabemos que Olimpo es candidato desde que arranca el año y que es el equipo más importante de la categoría. Nos enorgullece a todos poder estar en esta instancia y de la manera en que llegamos. Sin dudas que cuando entras en la cancha somos 11 contra 11, queda de lado eso y no hay que creerse que con la camiseta le vas a ganar a alguien. La historia de Olimpo no la tiene ningún club, pero eso se demuestra una vez que arranca el partido y tenes que pasar por arriba al rival.

-¿Desde lo personal estás viviendo tu mejor momento en el club?

-Sí, sin dudas que este año fue uno de los mejores personalmente. Me tocó jugar mucho con Tincho (Martín Ferreyra), que es mi hermano, me entiendo mucho. Se nos dieron los resultados, tuvimos una racha muy buena que a todos nos enorgullece. Este año disfruté más, pero siempre con la responsabilidad de que todavía no se logró nada y lo más importante está por delante.

-¿Cómo vivís que se juegue en cancha neutral con público de los lados, preferías jugar de local?

-Sí, uno siempre prefiere jugar de local, mas viendo lo que fue el Carminatti las últimas fechas, como nos empujó y ayudó la gente. Hubiese sido una ventaja tremenda poder jugar en Bahía, pero estaba dicho que iba a ser así. Iremos a jugar, sabemos que es una cancha linda, que va a haber espacios y tenemos jugadores para aprovechar eso.

Para seguir al equipo

Ayer por la mañana comenzó la venta de entradas para los hinchas aurinegros que quieran estar mañana en Córdoba.

Los tickets podrán adquirirse hoy, entre las 11 y las 18, en la boletería del Roberto Carminatti.

Habrá entradas generales para socios ($800); generales para no socios ($1000); plateas para socios ($2000) y plateas para no socios ($2500).

El resto

En esta etapa se engancha Racing de Córdoba, que viene de perder la final ante Deportivo Madryn por el primer ascenso. La Academia de la Docta se enfrentará ante Defensores de Villa Ramallo, el peor posicionado. Se medirán en cancha de Atlético Rafaela.

El segundo es Gimnasia y Tiro de Salta, que justamente viene de eliminar a Villa Mitre (2-1): chocará con el DEPRO (Defensores de Pronunciamiento), en el estadio de Chaco For Ever.

Por último, el cruce que protagonizarán Cipolletti y Chaco For Ever irá en el escenario de Estudiantes de Río Cuarto.

Todos los encuentros irán mañana a las 17.