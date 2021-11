Tres modificaciones en Los Pumas para cerrar la gira ante Irlanda

Tres modificaciones realizará el entrenador Mario Ledesma para el partido del próximo domingo ante Irlanda, que marcará el final de la temporada para el seleccionado argentino de rugby.

Los Pumas y el XV del Trébol se enfrentarán en el estadio Aviva de Dublín, a partir de las 11.15 (pantalla de ESPN 2).

Con respecto al equipo que venció el sábado pasado a Italia se producirán las incorporaciones a la formación inicial de Guido Petti y Santiago Grondona entre los delanteros y de Lucio Cinti en los tres cuartos. Además el pilar cordobés Eduardo Bello fue incluido en el banco de suplentes, mientras que como jugador 23 se destaca el posible debut del wing Facundo Cordero.

El elenco argentino inició la gira con derrota ante Francia y luego obtuvo una victoria contra Italia.

Por su parte Irlanda viene de ganarle a Nueva Zelanda, como local.

Esta será la formación argentina para el domingo:

Y el siguiente será el plantel de Irlanda para el test match:

Introducing your Ireland Match Day 23 to face Argentina at @avivastadium on Sunday! 👊#TeamOfUs | #IREvARG