Sóftbol: el seleccionado bahiense debuta en el 11º Campeonato Panamericano de Mayores

Comienza el sueño bahiense en Paraná (Entre Ríos), donde hoy se abrirá el fuego del 11º Campeonato Panamericano Masculino de Mayores de Sóftbol, una de las citas nacionales más importantes del calendario.

No será una participación más para el seleccionado local, ya que allí no solo se topará con las grandes potencias nacionales, sino, por si fuese poco, con República Checa, equipo que le dará al torneo el toque internacional.

Será el primer certamen nacional desde 2012, donde, además de la presencia estelar del último campeón europeo (contará también con un equipo Sub 23), competirá el local, Paraná (allí juega el bahiense Juan Cruz Zara), Argentina Sub 23, Argentina Sub 18, ASBA, Mendoza, Tucumán, La Pampa, Santiago, y ARS.

El equipo bahiense, dirigido por Javier Talmón, integrará el Grupo A, con República Checa, Paraná, Argentina U18, Mendoza y Tucumán. El debut, se producirá hoy a las 18:30, ante el seleccionado local.

En cuanto al modo de disputa, se desarrollarán dos grupos de seis equipos, de los cuales los mejores tres de cada uno avanzarán de ronda, conformando un playoff. Allí, los mejores de cada zona se enfrentarán entre sí, mientras que los segundos irán contra los terceros de la zona contraria.

“Arrancamos con Paraná que prácticamente es la Selección Argentina. Trataremos de medirnos de la mejor forma y ver dónde estamos parados, ya que esa será la gran referencia. La idea nuestra es clasificar al playoff, creemos poder hacerlo. Ojalá sea un buen torneo”, expresó Hernán Talmón, uno de los jugadores bahienses.

--Plantel: Hernán Talmón, Mariano Brunet, Matías Arzer, Eloy Capdeboscq, Juan Ignacio Kokotovic, Ezequiel Sáenz, Fabricio Seijas, Juan Timi, Federico Olheiser, Juan Matías Molaro, Santiago Bambozzi, Franco Godoy, Mauro Sánchez y Luciano Timi.

--Cuerpo técnico y ayudantes: Javier Talmón, Sergio Arzer, Agustín Arzer, Silvana Gatti, Gustavo Percara y Giovanna Danessa.