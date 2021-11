Crece la interna en Juntos: "Teníamos una mayor expectativa en la Ciudad", dijo Bullrich

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, admitió hoy que Juntos por el Cambio tenía la "expectativa" de superar el 50 por ciento de los votos en la ciudad de Buenos Aires, con la candidatura de María Eugenia Vidal para diputada nacional, que finalmente logró el 47 por ciento de los votos, menos de lo que cosechó en las PASO de septiembre pasado.

"Puede haber habido una expectativa mayor en la ciudad; en el resto del país, el festejo fue absoluto. La expectativa que teníamos en la Ciudad era el 50 por ciento", reconoció Bullrich esta mañana en declaraciones formuladas a radio La Red, en las que planteó: "Confundir lo que puede haber pasado en un distrito con la realidad nacional, no me parece trasladable”.

En el momento de la conformación de listas, Bullrich declinó su candidatura en la ciudad y se bajó de la competencia, frente a Vidal, apuntalada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

En los comicios del domingo último, escrutadas el 99,41% de las mesas, la exgobernadora bonaerense logró el 47,01% de los votos, lo que la ubicó por debajo de su actuación durante las primarias del 12 de setiembre, en las que había obtenido el 48,84% de los sufragios.

En la entrevista que brindó esta mañana, la titular del PRO y referente de Juntos por el Cambio también analizó las perspectivas del espacio de cara al 2023 y señaló como "una deuda importante" de ese espacio político lograr "generar confianza social y política en los sectores más humildes".

En este sentido, postuló que, para eso, Juntos por el Cambio debe "penetrar más territorialmente" y completó: "Nos falta generar confianza social y política en sectores más humildes".

Por otro lado, en el marco de las internas dentro del principal espacio opositor, Bullrich también se diferenció de los dichos de su líder político, el expresidente Mauricio Macri, quien el día de los comicios, una vez conocidos los resultados, habló de los próximos dos años del Gobierno del Frente de Todos como una "transición".

"La palabra transición no corresponde en un momento como este porque no hay una transición", sostuvo Patricia Bullrich, distanciándose así de los dichos de Macri.

Incluso, en sus declaraciones de esta mañana, hizo un llamado hacia adentro de Juntos por el Cambio: "No pongamos la idea de una especie de ingobernabilidad porque no va a pasar".

En este punto, aseguró que serán "una oposición institucional y republicana".

Por otro lado, dejó la puerta abierta a conversaciones con los libertarios encabezados por el diputado nacional electo Javier Milei, de La Libertad Avanza.

"Prácticamente en todo el país los libertarios estuvieron adentro de JXC. En el único lugar donde no estuvieron fue en la Capital y en la provincia (de Buenos Aires)", dijo la exministra, que puso como ejemplo a Mendoza, Formosa y Chubut.

"No nos pueden poner en el lugar de ´con este se habla, con este no se habla´, porque achican nuestra posibilidad de futuro", indicó, en lo que pareció un guiño a los sectores libertarios que encabeza Milei y un rechazo a quienes, desde adentro de la coalición opositora, bregan porque no se avance en una alianza política con ese sector.

De cara al 2023, Patricia Bullrich planteó además la necesidad de ir en busca de "un voto de jóvenes más duro", en referencia al sector referenciado en Milei.

En otro tramo de la entrevista se negó a hablar de sus ambiciones presidenciales. "Yo creo que nos dio un resultado excelente haber puesto a Juntos por el Cambio por encima de las singularidades, y tenemos que seguir así", sostuvo.

Remarcó que "no sería bueno para el proyecto no trabajar en equipo", y dijo que la tarea que viene será justamente "hacer crecer más al equipo, al conjunto".

Finalmente, consultada sobre el acto que hoy realiza el Frente de Todos por el Día de la Militancia, consideró que "militantes no solamente son aquellos que están en el justicialismo" y los acusó de "apropiarse de un día así".

También dijo que el peronismo está "festejando algo que no les corresponde" en referencia al resultado de las elecciones generales. "Es un robo la voluntad popular. Nosotros ganamos la elección", repitió Bullrich, a tono con las manifestaciones que la Mesa Nacional de JXC había hecho el lunes último, en su análisis postelectoral. (Télam)