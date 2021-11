Video: suspendieron al árbitro y al responsable del VAR por el codazo no sancionado a Otamendi

El empate de la Selección Argentina con Brasil tuvo una jugada polémica que determinó la suspensión del árbitro uruguayo Andrés Cunha y Esteban Ostojich, quien era el encargado de manejar el VAR.

"Se decidió suspender por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la CONMEBOL, porque han incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido...", dice el informe.

La jugada a la que se refiere se generó cuando Nicolás Otamendi le dio un codazo en la boca a Raphinha, cuando transcurrían 34 minutos del primer tiempo.

En ese momento el árbitro no le mostró ni siquiera le sacó tarjeta amarilla. A la vez, el VAR revisó la jugada y no advirtió a Cunha para que revierta su decisión, Raphinha tuvo que ser atendido fuera del campo de juego y terminó con un algodón en la boca.

En el audio entre los árbitros se generó el siguiente diálogo:

"Yo no veo golpe", se escucha decir a uno de los asistentes, mientras que desde la cabina estaban revisando la intención del impacto con el antebrazo: "Yo considero que el golpe es con el antebrazo, en el rostro, con intensidad media", para luego resolver: "Me parece que es falta de tarjeta amarilla, no lo considero para tarjeta roja. Chequeo completo, uso de brazos indebido al límite", resolvió Ostojich.

