Publipan vuelve a instalar la idea de las bolsas biodegradables y ecológicas

Publipan se autopromociona en sus páginas como "una idea de negocio innovadora, de baja inversión y probada eficacia, basada en un concepto sencillo y cotidiano de uso diario".

Lo cierto es que la franquicia volvió a instalarse en la ciudad de la mano de Sergio Cordi, Bombero de Alberdi, Cuartel de Villa Mitre, que utiliza sus días francos para dar vida a este emprendimiento.

"Sentí que era un momento en mi vida en que necesitaba hacer algo grande que me levantara y a la vez, me sacara de mi zona de confort. Quería ocupar la mente y el cuerpo en algo que me movilizara y me pusiera a trabajar fuerte. Tenía unos ahorros y después de hacer un estudio de mercado, decidí comprar la franquicia Publipan, por varias razones: entre ellas, el fin ecológico de alto impacto en la sociedad y porque está entre las 10 franquicias que más crecieron en los últimos 2 años", cuenta Sergio Cordi.

Publipan es una empresa que nació en España en 2007 y llegó a Argentina en el 2011. Y desde entonces se extendió por casi todo el país.

"En Bahía ya había estado hace casi 3 años, pero el chico que la compró tuvo un problema familiar y no pudo seguir. Los anunciantes y las panaderías siguieron interesados en el producto reclamándolo por meses, pero no tenía representación en la ciudad. Yo iba a comprar la franquicia para llevarla a trabajar a Pringles o a Monte Hermoso creyendo que en Bahía ya estaba, pero cuando me enteré que no, la compre con mucho gusto".

El objetivo de Publipan es retirar de a poco las bolsas de plástico que se entregan con el pan, haciendo publicidad en bolsas biodegradables, ecológicas y sustentables, que se reparten gratuitamente a las Panaderías asociadas a la red Publipan, entre ellas La Nación, La Abruzzesa, Della Nona, Donuts, Casa Pan, Dos Marías, La Reina de la Bahía y algunas más. En total son 17 las panaderías que distribuyen las bolsas.

"La idea también es cumplir con aquella ordenanza municipal que alguna vez tuvo vigencia, que prohibía la entrega de bolsas de plástico a los comercios, colaborando de esta manera con el cuidado del medio ambiente y creando un alto impacto en la sociedad, ya que la bolsa del pan es de consumo masivo y está en la mesa de todos los hogares que la compran; además de conservar las propiedades del pan, es una bolsa apta para la conservación de alimentos; fabricada en un papel biodegradable que la hace reciclable y reutilizable, y además está hecha con tintas al agua y pegada con colas sin poliamidas, lo que hace que al humedecerse o calentarse no despida químicos. También es apta para freezer, para microondas y lo más divertido es que es apta para hacer pochoclos", agrega entre risas.

La bolsa se sustenta con el aporte de los anunciantes. Cada campaña es trimestral, con una tirada de entre 12 mil y 15 mil bolsas, y a los anunciantes se les cobra una cuota mensual por campaña de acuerdo al tamaño de la publicidad que adquieran y la ubicación que tenga en la bolsa, acompañado de publicidad digital en la plataforma digital de Publipan y en redes.

"Por ahora yo me encargo de buscar los clientes y ofrecer los espacios publicitarios de la bolsa, y además soy el que eligió estratégicamente por zonas las panaderías que hoy conforman la red Publipan".

Entre las publicidades, se destacan algunas ONG que trabajan ad honorem en la ciudad.

"Elegí colaborar con Cadena de Amor, por ejemplo, porque conozco la nobleza tan grande que hay detrás de éste maravilloso grupo. Le di un espacio en nuestras bolsas, para que más personas conozcan esa hermosa fundación que ha dado tanto por los más necesitados de nuestra ciudad en tiempos de pandemia, cuando nos encontrábamos abatidos por este virus que tanto daño nos hizo.

En la primera campaña que llegó para las fiestas se sumaron 18 anunciantes que pagaron la publicidad en la bolsa, más esta agrupación".

Según cuenta, la respuesta tanto de los clientes como de las panaderías y de la gente que se encontró con la bolsa fue altamente positiva.

"Me sorprendió muchísimo lo bien que impactó, tal es así que tuve que rechazar a algunas publicidades porque ya no tenía más lugar en la bolsa, terminando el armado de la misma en tiempo récord, contando también con un gran respaldo del departamento de Diseño de Publipan para diseñar cada publicidad al gusto del anunciante. La idea es hacer crecer cada vez más esta empresa y sumar otros canales de Publipan además de las panaderías, como Farmanuncio que es publicidad en farmacias y también el canal Publipan Delivery con bolsas exclusivas para ese rubro".

Quienes quieran publicitar en las bolsas podrán comunicarse al 291-5 27-1889