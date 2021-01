La CABB seleccionó 102 jugadoras y no hay ninguna de Bahía Blanca, ¿por qué?

Por Mauro Giovannini

La lista podrá ser engrosada en los próximos días, pero llamó la atención que entre 102 jugadoras de básquetbol de todo el país no haya al menos una de Bahía Blanca o que se desempeñe en nuestro medio.

¿A qué nos referimos? La Confederación Argentina comenzó un Proyecto Nacional Formativo para la rama femenina, segmentadas entre los 13 y 17 años, y elevó su primera convocatoria.

En principio, su idea con horizonte en 2028 —según comunicó— es reclutar altura. Aunque suponemos que el ambicioso plan también irá a la caza de talentos.

En ese sentido, resulta llamativo que del ámbito local ninguna jugadora esté capacitada, y para encontrar representación con la celeste y blanca haya que remontarse a Josefina Torruella.

El ícono por excelencia el básquetbol femenino contemporáneo, categoría 1999, disputó cuatro torneos oficiales con Argentina: Sudamericano U15 (Venezuela, 2014), FIBA Américas U16 (México, 2015), Sudamericano U17 (Paraguay, 2015) y el Mundial 3x3 U18 (China, 2017).

Torruella, en el Mundial 3x3 U18 de China

"El por qué no lo tengo, creo que tenemos algunas jugadoras que pueden estar en esa lista. No sé qué perfil de jugadora buscan y qué condiciones tiene que tener para poder quedar seleccionada en esos programas", comentó Georgina Fornetti.

"La verdad, duele y desilusiona que a Bahía nunca lo tengan en cuenta y no miren las jugadoras que tenemos, aunque sea para darles la oportunidad y hacerles saber que ellas también son parte del básquet argentino", añadió la entrenadora de Estudiantes.

De acuerdo a lo informado por CABB, Nerea Laowski, una chica de 14 años que juega en Talleres de Villa Gobernador Gálvez, es la más alta de las elegidas con 1m95. La siguen Karla Sarit Rumualdo (16 años, Centro Español de Neuquén), con 1m94, Clara Della Rosa (16, Quimsa de Santiago) con 1m90, Abril Ochoa (13, el Coatí de Misiones) con 1m88 y Nahiana Lenguaza (13, Luz y Fuerza de Misiones) con 1m87.

Josefina Rodríguez con la camiseta de la selección bahiense

"Me llamó la atención, pero no nos tienen mucho en cuenta y hay poca comunicación con los entrenadores de Bahía. Creo que se deben fijar en los torneos Provinciales o Argentinos y la última camada de U13 no fue muy buena. Pero a nivel individual, una o dos al menos tendrían que haber llamado", sostuvo Mauro Lacerenza, flamante DT de Leandro N. Alem.

Los entrenadores Paula Budini, Rocío Pérez, Eduardo Aguilar, Ignacio Navazo y Agustín Lukac, y los preparadores físicos Federico Bernal, Pablo Giusti y Gisela Marcos Castillo, estarán al frente del Programa que comenzará con entrenamientos virtuales (no presenciales). Gregorio Martínez y sus asistentes, Sebastián Silva y Sandra Pavón, coordinarán la actividad.

"No sé por qué no hay jugadoras convocadas de Bahía, es una incógnita que tenemos hace bastante. Y cuando vi esta convocatoria me comuniqué con la profe de mi club y me confirmó que tenemos tres jugadoras U14 de alrededor de 1,75m. No tenemos una forma de que vean a las jugadoras bahienses, salvo en los Argentinos", relató Josefina Calvento.

"No hay alguien que pregunte si en Bahía hay jugadoras, nos encantaría que haya alguna jugadora citada, laburamos para eso y sería un sueño", agregó la coach de El Nacional.

El paso del programa Jr. NBA se vivió con pasión entre las chicas

La Confederación aclaró —enhorabuena— que en los próximos días se dará a conocer una dirección de correo electrónico para que otras jugadoras no seleccionadas puedan inscribirse, si cuentan con las condiciones de medir más de 1m80 y haber nacido entre el 2004 y 2007. Aunque no todas las citadas en esta oportunidad cumplen con tales requisitos...

"No creo que se trate de una cuestión de que no estén capacitadas, sino que no hay jugadoras altas a esa edad acá en Bahía Blanca. Lo veo por el lado físico", mencionó Julián Turcato, entrenador de 9 de Julio.

El cruce de opiniones permitió sacar a la luz algunos nombres en común.

Tales los casos Martina Bussetti (categoría 2007), Camila Hosni (2006), Josefina Rodríguez o Valentina Torres (ambas 2005), por ejemplo. Ninguna llega a los centímetros exigidos, pero tienen talento para mostrar.

Martina Bussetti atrae miradas en Villa Mitre

"Es raro que en un núcleo tan grande de jugadoras no haya nadie de Bahía, pero es algo que viene pasando. No hay nadie de la CABB que venga a ver chicas a nuestra zona; hay y hubo jugadoras que pueden estar", dijo Bruno Sagripandi.

"En Pacífico tenemos una camada muy buena, que ahora ya es U17, que nunca fue llamada y siempre es la base de Buenos Aires en los Argentinos, con Paloma Vecchi, Chabela García o Maitena Vázquez", recordó el entrenador del Verde.

"Puede ser que se trate de falta de trabajo o un tema de importancia que se le dio al básquet femenino en la Asociación. Ahora, de a poquito, va levantando y estamos mucho mejor, pero necesitamos una voz en la CABB para que sepan qué chicas hay", añadió.

Hosni, de costado y con el pelo al viento, defendiendo a Pacífico

"No creo que hayan visto a las jugadoras que hay en Bahía; hay varias en condiciones para, por lo menos, ser convocadas y darles una oportunidad. Creo que la ciudad está en crecimiento y hubiese sido fundamental que al menos una jugadora sea citada", opinó Nadia Vrizz.

"Es cierto que hay que trabajar más y que estamos un poco quedados, pero hubiera estado bueno que, hasta por motivación, al menos una jugadora hubiera sido convocada. Son bastantes y no haber llamado una de acá es raro", añadió la entrenadora de Bahía Basket.

En líneas generales, quienes siguen el desarrollo local del básquet femenino dan cuenta de que hay material y que el caso Torruella no debería ser una excepción.

Torruella, posando con la camiseta de Barracas Central.

Recordamos que la base pasó por Argentino; Barracas Central; Centro Galicia; Temperley; Peñarol (Mar del Plata) y Ameghino (Villa María), ambos para disputar la Liga Nacional; Salerno Basket (Italia); y Universidad Austral (Chile), y que tras superar una segunda lesión ligamentaria, por el momento se encuentra sin equipo.

También, quienes empujan contra viento y marea el desarrollo del femenino local, sostienen que una convocatoria provocaría motivación en el resto de las jugadoras bahienses.

Ni hablar en un contexto como el actual, luego de un año sin actividad.

Habrá que esperar a la próxima nómina.

¿Quién será la elegida?