Juntos por el Cambio cree que el toque de queda "es una medida que ya fracasó"

El concejal Fernando Ascuaga (Juntos por el Cambio) aseguró esta tarde que las restricciones para circular de noche y el toque de queda sanitario que entrará en vigencia en las próximas horas no servirá para disminuir los casos y opinó que "son medidas que fracasaron y que restringen la libertad de las personas".

Además, desde el bloque oficialista reclamaron en la sesión de hoy por la llegada de las vacunas al Hospital Municipal.

"Queremos que el gobierno cumpla con lo que se había anunciado y le exigimos a Región Sanitaria I que haga las gestiones para la llegada de las vacunas a Bahía",

Minutos después aprobaron un proyecto en el cual solicitan gestiones a esa dependencia provincial "porque el director asociado de la misma, Laureano Alimenti, había dicho que las vacunas iban a llegar al Municipal esta semana", dijo Ascuaga.

"Comparto los dichos del ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, que decía que la vacuna iba a terminar con la circulación del virus. Sin embargo como no llegaron las dosis ni se vacunaron a las 300 mil personas que habían prometido vacunar en diciembre, la que no va a poder circular ahora es la gente con el toque de queda sanitario, que son medidas que se probaron y que no funcionaron: Siguen insistiendo en estas cuestiones", agregó.

Antes de la sesión, a nivel nacional, desde Juntos por el Cambio cuestionaron la restricción de libertades que conlleva la decisión de implementar un toque de queda como el que entrará en vigencia próximamente.

"Nuevamente el gobierno elige restringir las libertades individuales como única respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus Se intenta ocultar a negligencia en el manejo de la pandemia culpando a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes", escribieron los diputados nacionales Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan Manuel López