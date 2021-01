Gastronómicos: "Esto es un mazazo, sobre todo para los negocios que cumplieron el protocolo"

El secretario de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines, Rodolfo Perata, habló esta tarde sobre el toque de queda sanitario que se implementaría en todo el país a partir de mañana y consideró que la medida es "arbitraria, injusta y parcial".

"Obviamente esto ha caído muy mal porque no va a dar ningún resultado. Es una medida que carece de rigor científico; es arbitraria, injusta, parcial y no va a resolver nada porque todos sabemos que el problema no se soluciona haciendo un cierre temporal en un horario definido. De hecho, hay infinidad de actividades mucho más aglutinantes y generadoras de posibles contagios durante el día que durante la noche", manifestó Perata en diálogo con La Nueva..

Y agregó: "Las actividades oficiales que tenemos protocolo funcionan perfectamente y cuando no funcionan es porque las autoridades no las controlan. Si controlaran las actividades que tenemos protocolo no habría ningún problema, con independencia del horario que trabajemos".

Vale recordar que luego de la cuarentena estricta del año pasado, el sector gastronómico empezó trabajando hasta las doce, luego lo hizo hasta la una de la madrugada y finalmente extendió el horario hasta las tres.

"Si cerrás a las 23 [en referencia al toque de queda], el turno nocturno no existe", aseguró Perata, quien manifestó que el problema no radica en el horario de cierre.

"Si tenés un negocio con protocolo poco importa si trabaja hasta las doce, una o dos de la mañana; si vos lo controlás, no va a haber ningún problema. Ahora si dejan de controlar, como sabemos que lo han hecho, y bueno... Si no controlás las fiestas truchas, las juntadas organizadas por WhatsApp y aun actividades con protocolos que no los cumplen, te va a pasar lo que pasó", sostuvo el referente del sector, quien remarcó que trabajaron "durante meses en un protocolo, con el costo de haber estado cerrados, para que precisamente no pase esto; por eso el dolor que produce".

A su vez contó que si bien no se puede hablar de repunte, los negocios habían empezado a reconstruirse: "Se estaba trabajando y esto es un golpe, un mazazo a la actividad, sobre todo a los negocios que cumplieron siempre con el protocolo. Creo que ahí está el tema de la falta de rigor, la falta de seriedad que tiene esta medida".

"Tenés que dividir, si no para qué se trabajó tantos meses en la elaboración de protocolos. Se trabajó precisamente para que todas aquellas actividades protocolizadas pudiéramos exponer nuestro comportamiento a los controles gubernamentales. Ahora si no te dedicaste a hacer los controles que correspondían, entonces hoy no te acepto la medida", sostuvo Perata.

A su vez manifestó que "todos sabemos que el problema está en la actividad social y no en las actividades oficiales protocolizadas. Vemos esto con mucha angustia y fastidio porque una vez más se ataca sobre las actividades protocolizadas".

"Además, si hay restricciones nocturnas, ¿la juventud no va a organizar una fiesta a las dos o a las seis de la tarde? Sabemos que eso va a pasar", lamentó Perata.

Por último, el referente del sector gastronómico señaló que han vuelto a pedir vía Municipio que se deje trabajar y se cumpla con el control: "Solicitamos que la medida tenga una clara diferenciación entre los que cumplen y los que no. Hay que hacer cumplir el protocolo, no es tan complicado, pero evidentemente este país siempre toma atajos que después nos alejan más del objetivo final".