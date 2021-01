Alberto Fernández: "Hice campaña diciendo que no iba a dar indultos y lo voy a cumplir"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "una de las cosas que más" le "cuesta" es hacer entender a distintos sectores que "no es un país normal, es un país en pandemia" y remarcó que si bien la vicepresidenta, Cristina Kirchner, "sigue todos los temas", quien toma las decisiones es él porque sabe "todo lo que pasa en el Gobierno".

"Estamos en una situación particular. Una de las cosas que más me cuesta como Presidente es que yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si estuviera gobernando un país normal: esto no es un país normal, es un país en pandemia, un mundo en pandemia", sostuvo el mandatario.

En declaraciones a Radio Con Vos, el jefe de Estado añadió: "Mi mayor preocupación era que a ningún argentino le falte comida. Tengo la íntima tranquilidad de haberlo logrado. Pasamos dos fines de año sin haber tenido un solo saqueo, un solo reclamo de gente que decía necesitar y el Estado no la estaba atendiendo".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Alberto Fernández se refirió además a los medios de comunicación y aseguró que algunos buscan instalar la idea de que Cristina Kirchner es quien toma las decisiones en su gobierno. "Cristina sigue todos los temas. Pero los medios siguen con lo mismo, que ella gobierna. Ella escribió una carta en la que dice claramente que el que toma las decisiones es el Presidente", remarcó Fernández.

Y subrayó: "Hay uno solo que sabe lo que pasa en todo el Gobierno y ése es Alberto Fernández".

En su análisis de los medios, Fernández fue crítico al afirmar que "se concentran en un tema y afectan a la gente". "Más que a los periodistas, me gustaría mandar al psicólogo a los medios. Hay medios que se concentran en un tema y afectan a la gente", manifestó.

"Hicieron esfuerzos por sembrar dudas en la vacuna. También hicieron esfuerzos por hacerle creer a la gente que la cuarentena no había servido para nada", añadió.

Por último, el Presidente opinó sobre la situación de la Justicia y aseveró que no indultará a nadie en su Gobierno: "Hice campaña diciendo que no iba a hacer indultos y lo voy a cumplir. Es una rémora monárquica". (NA)