Kicillof dijo que “de momento” se seguirá apelando a la concientización y el refuerzo de protocolos

El gobernador Axel Kicillof señaló hoy que se está advirtiendo un “crecimiento marcado y acelerado de los casos” de Covid-19 en la provincia durante las últimas semanas, aunque evitó hablar de un toque de queda sanitario e indicó que “de momento” la estrategia seguirá siendo la concientización y el refuerzo de los protocolos en vigencia.

“La única forma de evitar mayores contagios es reducir los contactos (personales) y la movilidad. De momento, como nuestro objetivo central es sostener todo lo que podamos la actividad, la producción, el trabajo y el turismo, hemos determinado que desde hoy se pondrá muchísimo más énfasis en todas las medidas, protocolos y campañas de cuidado que tenemos en funcionamiento”, sostuvo.

“Tenemos que lograr concientizar no sólo a los jóvenes, sino a todos los grupos etáreos que se han relajado. Porque después de los contagios vienen las internaciones y después vienen las muertes”, alertó.

Kicillof dijo que "a toda costa" se tratará de sostener el trabajo, la producción y el turismo, así como propiciar el descanso de los turistas, pero no por ello se evitarán tomar medidas "más fuertes" en caso de que sean necesarias.

"Me cuesta decir esto porque no quiero que se vea como una amenaza, ya que no lo es. Estamos aplicando el criterio de siempre, que es cuidar antes que nada la salud y la vida, tratando de que la economía y el trabajo puedan estar en marcha", señaló.

El mandatario se entrevistó hoy en forma presencial con los intendentes de los distritos turísticos y luego, por videoconferencia, con los 135 jefes comunales. En el encuentro analizaron la realidad de cada comuna y evaluaron posibles medidas para contener la escalada de contagios.

“La temporada es inusual pero está en funcionamiento, lo que de por sí es un logro”, destacó Kicillof.

“Hoy no estamos en una situación de emergencia, y por eso vamos a reforzar los controles e incentivar a la población para que cumpla con las medidas ya conocidas”, añadió.

El gobernador aclaró, no obstante, que sobre el final de la semana se volverá a analizar la situación epidemiológica de la provincia y se evaluarán los pasos a seguir con el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Si hay que tomar alguna decisión, la anunciaremos en los primeros días de la semana que viene. De momento, junto a los 135 intendentes de Buenos Aires hacemos un llamamiento a cuidarnos mucho más todos y todas. Este virus no respeta ninguna frontera”, subrayó.

También aclaró que, en caso de tomar nuevas medidas, se tratará de que sean "focalizadas" en las zonas más críticas.

El intendente de Adolfo Alsina, Javier Andres, durante el encuentro de hoy vía zoom con el gobernador.

Kicillof dijo estar al tanto de que “se especuló mucho” en los últimos días con “distintas medidas que se han tomado en otros lugares” -como el toque de queda sanitario-, pero aclaró que el debate en la provincia debe ser mucho más profundo por “la complejidad, diversidad, extensión y particularidades” del territorio.

“Hemos tenido hoy una primera reunión considerando todo eso. Con los datos que tengamos al término de esta semana tomaremos la decisión que debamos en función de la situación epidemiológica”, señaló.

“De momento -reiteró- solo hacemos un llamamiento, junto a los 135 intendentes, a hacer un cumplimiento más estricto de los protocolos establecidos, ya que sabemos que se han relajado”.