Un cachorro discapacitado, un gesto de amor y un 2x1 en tatuajes para que "Juanito", no deje de caminar

"Juanito" no es consciente de que nació con una discapacidad. No sabe que es "diferente", ni se siente menos que los demás o en desventaja.

El perrito fue encontrado en General Cerri, junto a sus hermanos que enseguida consiguieron que una familia los adoptara. Pero su caso era distinto: le faltaba una pata completa y la mitad de otra, y son pocos los humanos que aceptan el desafío de adoptar un animal con problemas de movilidad.

Macarena Alcoba, de 24 años, es ilustradora y tatuadora. Desde que "tiene memoria" le gustan los animales, y reconoce tener una conexión muy especial con los perros en particular.

"Juanito", parado a pesar de la falta de sus patitas

"En 2020 me mudé con mi novio y decidí alquilar algo con dos habitaciones para poder tener mi estudio de tatuajes y ambos trabajar desde casa. Yo ya tenía a mi perra 'Nairobi' de 2 años, rescatada. Como iba a trabajar en casa, y por lo tanto iba a estar todo el día, decidimos que lo ideal sería adoptar un perrito adulto para que viviera sus últimos años acompañado, un cachorro que estuviera hace tiempo esperando hogar o uno que presentara alguna dificultad".

"El Refugio los perros de José" fue el lugar elegido para comenzar la búsqueda.

"A Juanito lo vi publicado con sus hermanitos en las redes sociales del refugio y me compró totalmente su carita. En ese lugar, un grupo de chicas rescatan perros y los ponen en adopción. Su trabajo es increíble y estoy muy agradecida por la cantidad de perritos que rescatan a diario y logran darlos en adopción".

Según cuenta, con "Juanito", fue amor a primera vista: "Nosotros sabíamos que lo íbamos a adoptar", dice.

"Llené el formulario de adopción que tienen las chicas en el Refugio y me avisaron que podía ir a conocerlo. Sabíamos que pasaría a formar parte de nuestra familia y el 15 de agosto del 2020 llegó a casa. Principalmente, lo adopté por su condición, en el refugio habían comenzado con el plan vacunatorio por miedo a que se enfermara, ya que nadie había preguntado por él".

Hoy "Juanito" tiene 9 meses y el no tener las dos patitas como debería, su columna se está deformando, lo que le traerá más problemas a medida que siga creciendo.

"Al enterarme de esto, me contacté con Lucrecia, una entrenadora de perros para que me diera unos consejos para combatir la ansiedad por salir que tiene Juanito y para que no se lastimara. Fue charlando que me contó de un lugar en Buenos Aires que hace insumos para discapacidad realizados con tecnología 3D".

Pero, al faltarle una pata y la mitad de la otra, la prótesis del cachorro tenía que ser confeccionada de una manera muy específica.

"Ellos piden que le mandes medidas de la otra pata, pero Juanito tiene la mitad de esa así que no iba a servir. Después me dijeron que lo llevara a Buenos Aires para hacerle el molde, pero en ese momento estábamos en plena fase 1 o 2 de la pandemia, imposible. Y luego, me dieron otra solución: comunicarse con el veterinario de Juanito, darle las indicaciones y cuando sea castrado aprovechar la anestesia, hacer el molde, enviarlo a Buenos Aires y problema resuelto", aseguró.

En septiembre del año pasado, la prótesis tenía un costo de $10.000.

"Hoy estoy esperando respuesta de la veterinaria que trabaja con las personas de Mala Pata 3D así me confirma el monto. Como es tan caro lo que es impresión en 3D yo calculé unos 5.000 pesos más, pero ya habíamos hablado con mi novio de poner una buena parte nosotros también, pero con la pandemia el trabajo se cortó bastante, tanto para mí como tatuadora trabajando en casa tomando pocos turnos y mi novio como fotógrafo de eventos, también sin trabajo".

Macarena comenzó esta campaña a través de la plataforma Twitch, jugando video juegos en vivo y publicitando su canal para que, de a poco, poder recaudar fondos para el perrito.

"Cuando lo vi medio complicado decidí que iba hacer una promoción de dos tatuajes a una persona por 2 mil pesos, solo para juntar ese dinero. Todo lo que sea recaudado será para su prótesis, y si superamos el monto lo que no se use lo donaré a El Refugio los perros de José, de donde viene Juanito".

Macarena sabe que adoptar un animal con discapacidad no es solo un acto de solidaridad, ya que puede traerte múltiples beneficios emocionales y enseñarte sobre paciencia, tolerancia, fidelidad y amor infinito.

"Me gustaría que quien lea esto, tome conciencia del amor infinito que tienen los animales para darnos, son compañeros de vida. Al adoptar estamos dándoles un hogar a un animalito y compañía a alguien. Ayudemos a que haya menos animales en las calles y castremos. Así evitamos que sufran tratando de encontrar algo de comida y agua. Y recordar que siempre podemos dejar un tarrito de agua en la vereda para aquellos que todavía no tienen un hogar y que en los días de calor caminan muchas cuadras buscando saciar su sed".

El contacto con Macarena es 291-527-5787 y quienes quieran colaborar pero no hacerse un tatuaje pueden hacerlo en la cuenta de mercado pago CVU 0000003100023351312868, Alias: Juanito.protesis.mp, Email : sataninks@gmail.com.

Agradecida por poder contar la historia de "Juanito", Macarena asegura que la llegada del cachorro les alegró la vida.

"Es la familia que siempre quisimos. ¡Adopten, no compren! Nada es más hermoso que salvarle la vida a un animalito en situación de calle".

En tiempos en los que resulta más fácil abandonar un animal -por razones tales como una mudanza, falta de espacio, porque hace pozos, porque ladra, porque hace caca o simplemente porque ya no es "cachorrito"- la única razón que nos queda es aprender que los perros son resilientes por naturaleza y necesitan poco para ser felices: un paseo, agua, comida y unos mimos. Como humanos, sin dudas, nos sigue quedando mucho por aprender.