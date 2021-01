Crisis del agua: "Los funcionarios oficialistas no se hacen cargo"

El secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, dijo a La Nueva. que "los funcionarios oficialistas no se hacen cargo" de los problemas que hay con el agua en Bahía Blanca y apuntó contra el senador provincial Marcelo Feliú y el presidente del Consorcio del Puerto, Federico Susbielles, asegurando que no opinan sobre el tema.

"Los que tienen que hacerse cargo no se hacen cargo, funcionarios oficialistas... Si tengo que dar nombres: Marcelo Feliú en 2017 vino a 'salvar' a Bahía y a los dos años se arrepintió y hoy no se sabe dónde está. Después [Federico] Susbielles, un funcionario provincial, no ha hecho opiniones sobre el tema, pero sí sobre el partido de Villa Mitre o las cocheras [que planeaban hacerse en la Plaza Lavalle] en su momento... Nos llama la atención", expresó.

"Está claro que la responsabilidad es de ABSA, que es provincial", dijo Marisco, y agregó que desde el Municipio se encargan del tema: "Hay gestiones del intendente [Héctor Gay], elevando quejas, y el trabajo de la OMIC".

Sobre los cuatro años en los que María Eugenia Vidal fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Marisco sostuvo que "como el problema es la distribución, en los dos primeros años se trabajó fuertemente en el recambio de cañerías que tenían 70 años. Los veranos de 2018 y 2019, si hablás con cualquier vecino, fueron mucho mejores".

Luego matizó con una autocrítica: "Se hicieron grandes inversiones que tal vez no fueron las más prioritarias (por las obras en la planta de la Primera Cuenca). Pero fueron solo cuatro años y no podemos hacernos cargo de los 30 años peronistas".

Empezaron los trabajos en Plaza Lavalle

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Sobre las modificaciones que se van a hacer en la Plaza Lavalle (ex Plaza del Sol), Marisco indicó que los trabajos empezaron este lunes, con "arreglos de veredas e iluminación", ya que "las dos premisas, después de muchas reuniones, fueron mejorar la accesibilidad y la seguridad".

La idea es comenzar arreglando tapas de sumideros, hacer rampas y sumar iluminación LED, que se hará "de abajo para arriba, para destacar las especies arbóreas".

"La fuente se va a poner en funcionamiento después de muchos años, va a haber una intervención artística, nueva forestación y se trabajará en el anfiteatro", detalló.

Contó que en total la obra llevaría unos 50 días.

Marisco comentó que la idea de cambiar la plaza totalmente y hacer cocheras "fue una iniciativa privada que recaló en el Concejo. No fue algo impulsado por el Ejecutivo". Ahora "la idea es usar recursos propios para poner en valor la Plaza tal como está, poner en valor los ladrillos originales, mejorar la plaza que existe hoy. No se van a contemplar los proyectos de cocheras", expresó.

Más allá de que hay comerciantes gastronómicos que están interesados en instalarse "en la zona circundante" de esa plaza, aseguró que la preocupación del Municipio este año es encarar la puesta en valor del Mercado Municipal, renovando los sistemas de agua y gas para desarrollar un "polo gastronómico".