Desde Chile, Fernández afirmó que la pandemia "es una oportunidad para barajar y dar de nuevo"

Tras el encuentro con su par Sebastián Piñera, el presidente Alberto Fernández desarrolló hoy su segunda jornada de actividades en Santiago de Chile, donde disertó ante la CEPAL y sostuvo que la pandemia de coronavirus es una "oportunidad" para "barajar y dar de nuevo".

Al encabezar una conferencia magistral en la sede chilena de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Fernández también citó al papa Francisco y criticó al exmandatario estadounidense Donald Trump, sin mencionarlo.

"Muchos descreían del multilateralismo. Creían que había aparecido una nueva forma de nacionalismo y que había que seguir ese modelo, que se derrumbó", sostuvo en clara alusión al dirigente republicano que acaba de finalizar su mandato en la Casa Blanca.

Previamente, el mandatario se reunió con el ex presidente chileno de centroizquierda Ricardo Lagos, con quien tiene coincidencias ideológicas, en la sede de la Fundación Democracia y Desarrollo en Santiago de Chile.

Desde allí se trasladó a la CEPAL, acompañado por la secretaria ejecutiva de la entidad, Alicia Bárcena, y del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, donde brindó una conferencia magistral en la que afirmó que "la pandemia dejó al descubierto el problema de la desigualdad y de la pobreza".

"Estoy seguro que tenemos una oportunidad. La pandemia dejó al descubierto todas las incapacidades de este sistema. Es la oportunidad de hacer las cosas de otro modo, lisa y llanamente, de barajar y dar de nuevo", subrayó el mandatario.

Fernández, además, planteó que "las riquezas de las sociedades ya no están en el oro ni en el petróleo ni en la soja ni en el trigo" sino que "están en el conocimiento, en el saber de la gente está la riqueza del futuro".

En otro pasaje se refirió a Trump: "Todos me recomendaban un alineamiento absoluto a los Estados Unidos. Muchos descreían del multilateralismo. Creían que había aparecido una nueva forma de nacionalismo y que había que seguir ese modelo", manifestó el mandatario.

E insistió: "Ese modelo se derrumbó en el mismo lugar donde había nacido hace cuatro años. Se derrumbó porque quedó al descubierto la importancia del multilateralismo. Tenemos que darnos cuenta que el único camino es el multilateralismo".

Por otro lado, celebró la decisión del flamante presidente estadounidense, Joe Biden, de volver a la lucha climática internacional y también se refirió a la oportunidad que tiene Latinoamérica para "unirse" tras las divisiones "por cuestiones ideológicas" de los últimos años.

En otro párrafo de su discurso, el Presidente citó al papa Francisco con su frase "nadie se salva solo", en un intento por acercar posiciones tras la aprobación del aborto legal en la Argentina que generó rechazo en la Iglesia.

Por otra parte, en el marco del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Fernández llamó a redoblar esfuerzos en contra del "racismo y todo tipo de violencia que invoque cuestiones étnicas o religiosas".

Al respecto, resaltó el valor de la "memoria de las víctimas del Holocausto" como un "puente que contribuya a luchar contra todo acto de intolerancia y discriminación" y manifestó la necesidad de que "la lucha contra el racismo se constituya en una prioridad a nivel global".

Durante la jornada Fernández también mantuvo un encuentro con dirigentes chilenos de la oposición, entre ellos el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien le regaló una camiseta del club Santiago Wanderers y lo calificó como "uno de los liderazgos continentales comprometidos con proceso de cambio en Latinoamérica".

El mandatario argentino también encabezó una mesa de trabajo en la residencia oficial, acompañado por la subsecretaria del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales, Rossana Surballe, con importantes empresarios e inversores chilenos.

La actividad que cerró la gira fue una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el canciller, Felipe Solá, entre otros.

En ese marco, el mandatario nacional aclaró que no habló con Piñera sobre la situación de Venezuela, luego de que los dichos del canciller chileno Andrés Allamand generaran revuelvo por un supuesto acuerdo para trabajar en una "salida" a la crisis del país caribeño.

"Honestamente, no sé qué fue lo que dijo (Allamand) y no me gustaría que se malinterprete. Lo que sí puedo decir es que no abordamos ese tema con el presidente Piñera, no se tocó el tema", subrayó Fernández. (NA)